Az ukránok oldalán harcoló brazil zsoldosok összefagyott holttesteit találták meg az orosz egységek a kelet-ukrajnai Kupjanszk mellett – írja az EurAsia Daily. Miközben a Zelenszkij-féle kijevi hatalom folyamatosan újabb nyugati támogatásokért és Ukrajna uniós tagsága ügyében lobbizik, egyre mostohább módon bánik saját katonáival.

Az EurAsia Daily az esetről beszámoló Telegram-csatorna alapján arról ír, hogy az ukrán hadsereg által hátrahagyott zsoldosok a hidegben szerettek volna felmelegedni, ezért elégették társaik egyenruháit, azonban ez sem segített rajtuk. A portál szerint a brazil zsoldos katonák holttesteit a kupjanszki Kurilovka vasútállomás mellett találták meg, egy közeli házban.

„Öt dél-amerikai zsoldos, akik Ukrajna oldalán harcoltak, más elhunyt ukrán katonák egyenruháiba voltak bebugyolálva. A közelben egy halom elégett egyenruhát találtak”

– írja az EurAsia Daily. A hírportál szerint a külföldi zsoldosok tábortüzet raktak, hogy kitartsanak a segítség megérkezéséig.

Az erősítés azonban soha nem érkezett meg, így az összes katona kihűlés és éhínség miatt meghalt.

„A zsoldosok nem rendelkeztek élelmiszer-készletekkel, csak NATO-felszereléssel” – tették hozzá az EurAsia Daily által hivatkozott Telegram-bejegyzésben. Miközben a Zelenszkij-féle kijevi hatalom folyamatosan újabb nyugati támogatásokért és Ukrajna uniós tagsága ügyében lobbizik, egyre mostohább módon bánik saját katonáival. A hirado.hu oldalán írtunk arról, hogy

az ukrán katonák sokszor kénytelenek elhunyt bajtársaik testrészeit, végtagjait hazaküldeni hozzátartozóiknak azért, hogy felvegyék a kártérítést, vagy egyszerűen csak tisztességes temetésben részesítsék az elhunytakat.

Sokaknak azonban ez a lehetőség sem adatott meg, nemrégiben például az ukrán hadsereg több mint kétezer katonájának temetetlen holttestére bukkantak egy vasúti teherszállító vagonban az odesszai vasútállomáson. A megtalált katonák holttestei több mint egy éve heverhettek a vasúti vagonokban. 2022. február 24-én Oroszország teljes körű támadást indított Ukrajna ellen, ennek következtében a háború négy éve alatt Ukrajna lakossága 16 millió főre csökkent. Egyre többen menekülnek el az országból a harctéren tapasztalható vérengzés és az erőszakos kényszersorozás elől.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Ukrán 65. gépesített dandár/Andrij Andrijenko)