Halálos falatok: szöges virsliket találtak egy zuglói parkban

„Lakossági jelzés nyomán súlyos veszélyhelyzetre derült fény Zuglóban, ugyanis az Ond Vezér útja 39–47. mögötti park területén ismeretlen személy szöges virslidarabokat szórt el. Az ilyen »halálos falatok« nemcsak a kutyákra, hanem a játszótér és a fitneszpark miatt a gyermekekre is közvetlen veszélyt jelentenek, ezért az eset kiemelt figyelmet és gyors intézkedést igényelt” – számolt be az esetről közösségi oldalán a Zuglói Önkormányzati Rendészet.
A bejegyzésben kiemelték, hogy az önkormányzati rendészet az első bejelentést követően haladéktalanul megkezdte a terület fokozott ellenőrzését; egy héten át napi rendszerességgel járőröztek, szemléket tartottak, és a körzeti rendész célzott vizsgálódásba kezdett.
„A rendészet kéri a lakosság együttműködését és éberségét; aki gyanús tárgyat, elhullott állatot vagy bármilyen rendellenességet észlel a közterületen, azonnal jelezze a Zuglói Önkormányzati Rendészetnek” – írták.
Kiemelt kép forrása: Zuglói Önkormányzati Rendészet közösségi oldala