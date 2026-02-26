Gyermekeket is felhasználtak az ukránok terrorcselekmény elkövetésére

Mintegy négymillió forintnak megfelelő rubelt ígértek az ukrán különleges szolgálatok azoknak, akiket egy orosz védelmi vállalat vezetőjének felrobbantásával bíztak meg. A nyolc embert, akik közül három kiskorú, az orosz hatóságok terrorcselekmény elkövetésének kísérletével vádolják.

Az EurAsiaDaily az orosz rendőrség nyomozóbizottsága szóvivőjének csütörtöki bejelentésére hivatkozva számolt be arról, hogy Oroszország moszkvai régiójában nyolc ember, köztük három gyermek, az ukrán különleges szolgálatok utasítására egy védelmi vállalat vezetőjének meggyilkolására készült.

Szvetlana Petrenko arról tájékoztatott, hogy a nyomozótestület moszkvai régió bizottsága lezárta a büntetőügy vizsgálatát és a nyolc embert, köztük a három kiskorút, terrortámadás elkövetésének kísérletével, valamint robbanószerek illegális gyártásával és csempészetével vádolják.

A hatóság szerint

a terrortámadás elkövetésére az ukrán különleges szolgálatok adtak megbízást, legalább egymillió rubelt – mintegy négymillió forint – ígértek a vádlottaknak.

2024 decemberében a Moszkvától 117 kilométerre fekvő, valamivel több mint 140 ezer lakosú Kolomna városában

a vádlottak egy házilag készített robbanóeszközt próbáltak meg elhelyezni az egyik védelmi vállalat vezetőjének autója alá. Moszkvában, illetve a moszkvai régióban a terrorcselekmény-kísérlet észlelésekor két embert azonnal elfogtak az orosz hatóságok

– ismertették, hozzáfűzve, hogy a büntetőügy vizsgálata során a nyomozók több mint 20 tanút hallgattak ki, 15 helyszíni vizsgálatot, további 15 átvizsgálást, 40 tárgy- és dokumentumvizsgálatot, valamint 28 igazságügyi szakértői vizsgálatot végeztek el, és 23 kötegnyi iratanyag halmozódott fel.

Mint ismert, az ukrajnai háború kirobbanása óta Oroszországban több magas rangú tisztségviselő lett merénylet áldozata, Moszkva pedig ezekkel a támadásokkal Kijevet vádolta, egyes esetekben az ukrán katonai hírszerzés el is ismerte felelősségét.

Korábban Fanyil Szarvarov altábornagyot, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetőjét ölték meg robbantásos merényletben, az ő gépkocsija alatt pokolgép robbant Moszkva déli részén, idén február elején pedig Vlagyimir Alekszejev tábornokra, az orosz katonai hírszerzés helyettes vezetőjére több lövést adott le egy ismeretlen fegyveres, aki a támadás után elmenekült a helyszínről.

Legutóbb pedig kedden az orosz belügyminisztérium sajtószolgálata azt jelentette, hogy pokolgép robbant egy rendőrségi járőrautó közelében Moszkva belvárosában, egy rendőr életét vesztette, két másik megsebesült, és a helyszínen meghalt a terrorista is.

Kiemelt kép: Nyomozók vizsgálják egy rendőrautó roncsát a Szavjolovszkij pályaudvar közelében elkövetett robbantásos merénylet után (Fotó: MTI/EPA/Az Orosz Nyomozó Bizottság Sajtószolgálata)