Gulyás Gergely a gödi ügyről: A szabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban megjelent hírekre reagálva hangsúlyozta: a magyar kormány számára az emberi élet és egészség védelme mindenek felett áll, és ezt semmilyen beruházói vagy profitérdek nem írhatja felül.

Gulyás Gergely a csütrötökön napvilágot látott, a Samsung gödi gyárával kapcsolatos információkra reagálva közölte: Magyarországon a legszigorúbb uniós környezetvédelmi és munkavédelmi szabályok vannak érvényben, amelyek minden Magyarországon működő munkaadóra egyaránt vonatkoznak.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány egyértelmű és következetes elvárást fogalmazott meg a hatóságok felé:

a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania, és a hatóságoknak mindenkivel be is kell tartatniuk azokat.

Mint fogalmazott, ez az elv minden gazdasági szereplőre kivétel nélkül érvényes.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a sajtóban – Magyar Péter videójára hivatkozva – megjelent, név nélküli szóbeli közlésen alapuló információkat a rendőrség feljelentésként értékeli. Az ügyben az eljárást haladéktalanul megindítják.

Gulyás Gergely szerint a kormány álláspontja változatlan: az emberi élet és egészség védelme elsődleges szempont, amelyet semmilyen gazdasági érdek nem írhat felül.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Purger Tamás)