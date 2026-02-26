Gulyás Gergely: Adatok igazolják, hogy semmilyen akadálya nincs a Barátság vezeték újraindításának

Csütörtökön ismét Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Gulyás Gergely a sajtótájékoztató elején elmondta, hogy a szerdai kormányülésen Magyarország energiaellátásáról egyeztetett a kabinet, áttekintve az energiabiztonsági helyzetet. Mint mondta, több adat is rendelkezésre áll azzal kapcsolatban, hogy nincs semmilyen technikai akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának. A miniszter úgy látja, Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot akkor, amikor nem indítja újra a Barátság-vezetéken keresztül a kőolajszállítást.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány eddig hiába kérte az Európai Uniótól, hogy uniós támogatásból elvégezhesse a százhalombattai finomító átállását a Brent kőolaj feldolgozására. Ennek oka, hogy mentességet kértek korábban az orosz kőolajra vonatkozóan, és így továbbra is biztosítani lehessen Magyarország ellátását. Gulyás Gergely közölte, a szlovák nagykövet kérte, hogy megtekinthesse a Barátság kőolajvezetéket, viszont az ukránok nem engedték, A miniszter azt is megjegyezte, hogy a kormány is kéréssel fordult Ukrajnához, miszerint tegye lehetővé a magyar és szlovák szakértők vizsgálatát a Barátság kőolajvezetéknél, ám beszámolója szerint Kijev erre nem volt hajlandó.

A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy a kormány szerdán elrendelte a magyar energetikai infrastruktúra legfontosabb elemeinek megerősített védelmét, amelynek részleteit Orbán Viktor miniszterelnök ismertette. Gulyás Gergely közölte, hogy ebben a rendőrség és a katonaság is részt vesz. Felidézte, hogy korábban egy ismeretlen eredetű ukrán drón repült át Magyarország, egészen pontosan Paks légtere felett.

Az is elhangzott, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területe felett teljes drónrepülési tilalom lépett érvénybe.

Gulyás Gergely úgy véli, ha Ukrajna tartósan zárva tartja a vezetéket, az jelentős benzinárdrágulással jár okoz. Ismertetése szerint az Ural és a Brent olaj közötti 13 dollár az árkülönbség, amely szállítási költséggel együtt 20 dollár felett van. Hozzátette: amennyiben ellehetetlenül a százhalombattai olajfinomító működése, akkor Magyarországnak kénytelen finomított olajat vásárolni, amely az árkülönbség miatt valószínűleg még nagyobb lesz. Szavai szerint az orosz olaj hiánya miatt olyan benzinár jöhet, amilyet még korábban sosem volt, ugyanakkor Gulyás Gergely szerint a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt elkerülje. Ezért is küldött levelet Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amelynek részleteiről a hirado.hu is beszámolt.

Gulyás Gergely kijelentette, hogy Ukrajna nem csak politikai döntést hozott az olajvezeték elzárásával, hanem jogi kötelezettségét is megsérti, amit korábban az uniós társulási szerződésben vállalt. A miniszter egyértelműnek tartja, ha Magyarország bármilyen okból nem kaphat kőolajat orosz vezetékből, akkor a vezetékes szállítást kiváltó útvonal is mentes a szankciók alól, így a tankerekkel is lehet szállítani az orosz olajat, ugyanakkor Horvátországgal van egy vita erről. Gulyás Gergely arra is kitért, hogy a szerdai kormányülésen döntés született egy, a magyarok tanároknak járó, további 150 ezer forintos juttatásról is.

A plusz juttatásokat március közepén kapják meg az állami iskolákban oktató pedagógusok, vagyis az összeg az áprilisban esedékes bérekben fog látszani.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy Magyarország vállalta az Európai Unió felé azt, hogy a pedagógus átlagbérnek 2031-ig el kell érnie a diplomás átlagbér 80 százalékát. Mivel a diplomás átlagbér a vártnál nagyobb mértékben nőtt, a kiegészítő juttatás szükségessé vált. Emlékeztetett, hogy a diplomás átlagbér 80 százaléka jelen pillanatban 940 ezer forint. Gulyás Gergely elmondta, hogy a béremelés költségének 88 százalékát a magyar állam állja, míg a fennmaradó részt az EU-s kohéziós forrásokból finanszírozzák.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 26-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)