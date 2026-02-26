Füst és láva borított el mindent: kitört a Kanlaon vulkán a Fülöp-szigeteken

Kitört a Kanlaon vulkán a Fülöp-szigetekhez tartozó Negros szigeten csütörtökön.

Teresito Bacolcol, a Fülöp-szigeteki vulkanológiai intézet vezetője szerint a tűzhányó felett 2,5 kilométer magas füstoszlop kígyózik. Egy héten belül ez a vulkán második közepesen súlyos kitörése, s a napokban egy még nagyobb „robbanásszerű kitörés” is várható.

Bacolcol szerint a hatóság most 24 órás megfigyelés alá helyezi a tűzhányót mielőtt döntés születne arról, hogy az ötfokozatú skálán hármas szintre emeljék a riasztás fokozatát.

Huge erupt of the Kanlaon volcano in Philippines 🇵🇭 (26.02.2026) Ash from the volcano is estimated to reach about 2.5 km into the sky. pic.twitter.com/9Vt2U3VFwz — Disaster News (@Top_Disaster) February 26, 2026

Időközben La Castellana városának közelében hamueső esett. A hatóságok maszkokat osztottak ki – ismertette John De Asis, a helyi mentőszolgálatok szóvivője.

A Kanlaon a Fülöp-szigetek 24 aktív vulkánjának egyike. A szigetország a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, így gyakoriak a földrengések és vulkánkitörések.

A kiemelt kép ilusztráció (Fotó: MTI/EPA/BNPB)