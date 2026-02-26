Fordulat: egy német bíróság felfüggesztette az AfD „szélsőséges” besorolását

A kölni közigazgatási bíróság csütörtökön felfüggesztette az Alternatíva Németországért (AfD) párt „szélsőséges” besorolását az ügy jogerős lezárásáig.

A bíróság

az AfD által benyújtott azon keresetnek adott helyt, amelyben a párt a német belbiztonsági szolgálat (BfV) 2025-ben hozott döntését támadta meg.

A csütörtökön született ideiglenes végzés a bírósági ítélet meghozataláig érvényes, de a végleges döntés időpontja még nem ismert.

A bíróság közleménye szerint az eddigi gyorsított vizsgálat alapján nem bizonyítható, hogy a párt egészében a korábban kifogásolt szélsőséges álláspontok uralkodnának.

A BfV májusban sorolta a pártot a „szélsőséges” kategóriába, ami lehetővé tette annak fokozott megfigyelését.

Mindez heves vitákat váltott ki Németországban: egyes politikusok az AfD betiltását szorgalmazták, a párt viszont a demokrácia elleni támadásnak minősítette a besorolást. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a döntés kihirdetését követően a besorolás felülvizsgálatára szólította fel a német hatóságokat.

A döntés különösen a közelgő tartományi választások előtt számít jelentős lépésnek, mivel befolyásolhatja a politikai kampányt és a párt megítélését a választók körében.

A párt társvezetője, Alice Weidel az AfD, a demokrácia és a jogállam nagy győzelmeként üdvözölte a bírósági határozatot.

Kiemelt kép: Alice Weidel, az ellenzéki német Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke és kancellárjelöltje a párt riesai kongresszusán 2025. január 11-én. A kongresszuson határoznak a párt választási programjáról. Az elõrehozott parlamenti választásokat február 23-án tartják Németországban. MTI/EPA/Martin Divisek.