ENSZ: tavaly két és félszer annyi civil halt meg Szudánban, mint 2024-ben

Tavaly két és félszer annyi civil vesztette életét a szudáni polgárháborúban, mint 2024-ben – közölte csütörtökön Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa.

A szudáni hadsereg és a vele szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) között 2023 áprilisában kirobbant fegyveres konfliktus fokozódott az utóbbi évben. Egyre több támadást hajtottak végre nagy hatótávolságú drónokkal, és emelkedett a lakott területeken iskolákat, kórházakat ás vallási helyszíneket ért légicsapások száma.

„Mocskos, véres és esztelen háború folyik” – fogalmazott a főbiztos, aki szerint mindkét fél hibás abban, hogy mindeddig elzárkóztak a tűzszünet lehetőségétől.

Rámutatott továbbá a „külföldi szponzorok” felelősségére is, amelyek „kapzsi módon magas technológiával” táplálják a konfliktust. Mind a hadsereg katonái, mind a félkatonai erők szexuális támadásokat követnek el, statáriális kivégzéseket hajtanak végre, és önkényesen vesznek őrizetbe embereket.

Volker Türk kiemelte, hogy a konfliktusban a szudáni nők és lányok testét szinte fegyverként használják, hogy terrorizálják a közösségeket. Több mint 500 olyan nőről vagy lányról tudnak, aki nemi erőszak, szexuális bántalmazás vagy szexuális rabszolgatartás áldozata lett, egyes esetek halállal végződtek.

A főbiztos aggodalmát fejezte ki a dróncsapások elterjedése miatt is.

A drónokkal infrastrukturális létesítményeket, például áramelosztókat, gátakat és üzemanyagraktárakat rongálnak meg, tovább nehezítve a civil lakosság életkörülményeit. A szemben álló felek támadják az újságírókat és a jogvédőket, és egyre inkább militarizálni igyekeznek a társadalmat például azzal, hogy gyerekeket és fiatalokat soroznak be és vonnak be a harcokba.

Volker Türk ismételten felszólított arra, hogy állítsák le a fegyverszállítmányokat Szudán teljes területére. A főbiztos szerint sürgősen fokozni kellene a diplomáciai és politikai nyomást annak érdekében, hogy először humanitárius, majd tartós tűzszünet megkötésére szorítsák a feleket, amit azután béketárgyalások követhetnének.

Az Egyesült Államok, Egyiptom, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek közvetítési erőfeszítése mindeddig nem hozott előrelépést a szudáni polgárháború rendezésére.

