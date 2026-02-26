Elvették a megvásárolni kívánt árut egy 81 éves roma nőtől Miskolcon, vizsgálatot indított a Spar

Belső vizsgálatot indított a Spar, miután Orsós János roma aktivista szerint édesanyjától egy miskolci üzletben elvették a megvásárolni kívánt élelmiszert arra hivatkozva, hogy úgyse tudja kifizetni. A vállalat közölte: elítél mindenfajta diszkriminációt, és a vizsgálat eredményétől függően akár a legszigorúbb döntéseket is meghozza.

Orsós János tanár, roma aktivista szerdán számolt be a közösségi médiában arról, hogy 81 éves édesanyja a miskolci Bükk Áruház Spar üzletében szeretett volna vásárolni. Elmondása szerint a kasszánál nem engedték kifizetni az egyik kiválasztott élelmiszert, mert a pénztáros úgy vélte, nincs elegendő fedezet a bankkártyáján.

A nő a vásárlók könyvében tett panaszt. Bejegyzésében azt írta: a pénztáros nem hitte el, hogy ki tudja fizetni az árut, és azzal indokolta döntését, hogy biztosan nincs a kártyáján pénz. Az árucikket elvették tőle, majd az üzlet elhagyására kérték.

„Valójában azért nem hitte el, mert 81 éves roma nő vagyok”

– fogalmazott a vásárlók könyvébe írt panaszában, és kérte az ügy kivizsgálását.

Az ügyben a 24.hu kereste meg a vállalatot. A lapnak Maczelka Márk kommunikációs vezető azt írta: „Vállalatunk a leghatározottabban elítéli a diszkrimináció minden formáját. A vásárlók könyvébe történt bejegyzés alapján mindenre kiterjedő belső vizsgálatot indítottunk. Ha ez a vizsgálat olyan következtetésre jut, amivel mi akár a legcsekélyebb mértékben nem tudunk azonosulni, a legszigorúbb döntéseket fogjuk meghozni!”

A cég tájékoztatása szerint több intézkedéssel igyekeznek megelőzni a hasonló eseteket. Közölték, hogy esélyegyenlőségi referenst alkalmaznak, rendszeres érzékenyítő tréningeket tartanak, e-learning tananyag érhető el a munkatársak számára, magatartáskódexszel rendelkeznek, valamint etikai bizottság is működik a kérdéses ügyek kivizsgálására.

A vállalat a vizsgálat lezárásáig türelmet kért, és jelezte: annak eredményéről, illetve az esetleges intézkedési tervről az érintett vásárlót haladéktalanul értesíteni fogják.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László