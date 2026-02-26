Egy ukrán elemző beismerte, hogy az olajblokáddal zsarolják Magyarországot – a pusztító drónokat is támadásra küldené

Valerij Szavcsuk ukrán elemző egy videóban beszélt arról, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával geopolitikai nyomást gyakorol Magyarországra, és ezt helyes stratégiának nevezte. De azt is hozzátette, hogy drónokkal is csapást kellene mérni az „orosz–magyar–szlovák barátságra”.

Valerij Szavcsuk ukrán politikai elemző nemcsak elismerte, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték leállításával nyomást gyakorol Magyarországra, hanem helyesnek is nevezte Kijev ezzel kapcsolatos stratégiáját:

„Nekem személy szerint tetszik ez az ukrán pozíció: egy komoly játékos pozíciója, aki minden lehetőséget felhasznál céljai elérésére. Zsarolás? Igen, geopolitika. Nekünk is ideje játszani ezeket a játékokat — azzal a feltétellel, hogy ez a játék elvezet a számunkra kívánatos eredményhez”

– mondta nemrég közzétett videójában Szavcsuk a Magyar Nemzet szerint.

Ezután még arról is beszélt, hogy Ukrajnának drónokat is be kellene vetnie a magyarokkal és a szlovákokkal szemben. „Nos, most az Európai Unió döntésére fogunk várni. Várni fogjuk diplomatáink hatékony munkáját, és a legfőképpen: várni fogjuk drónjaink újabb pusztító csapásait erre az orosz–magyar–szlovák barátságra” – fogalmazott, utalva ezzel vélhetően a Barátság kőolajvezetékre.

Nemzeti petíció: Ukrán zsarolás – Az emberek érzik, most mindennél fontosabb, hogy hallassák a hangjukat

Rövid idő alatt több mint háromszázezren éltek a lehetőséggel, hogy véleményüket kifejezzék a hazát érintő fontos kérdésekben a kormány által indított nemzeti petícióban. Hidvéghi Balázs államtitkár szerint a kezdeményezés sikere azt mutatja, hogy a magyarok kiállnak a kormány politikája mellett, a petíció március 23-ig tölthető ki, és becslések szerint várhatóan az egymilliót is meghaladhatja a visszaküldött ívek száma.

„A nemzeti petíció kiemelt jelentőségű, mivel Brüsszel 1500 milliárd eurós támogatást tervez Ukrajnának, és 2027-re kívánja a tagságát. Az utóbbi napok eseményei szerint mindez most különösen fontos, hogy a magyarok hallassák a hangjukat: Ukrajna politikai okokból nem indította újra az olajszállítást Magyarország felé, miközben a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt” – írta meg a Magyar Nemzet Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár posztja alapján.

A politikus videóüzenetében arról beszélt, hogy

Magyarország komoly fenyegetés és nyomásgyakorlás célpontjává vált, és ezért most nem lehet hallgatni. Hozzátette, a kormány arra kéri a magyarokat, hogy álljanak ki a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, és csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.

A petíció három pontban ad lehetőséget a vélemény kifejezésére:

Nem az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Nem Ukrajna tízéves támogatására!

Nem a rezsiárak emelkedésére!

Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, hogy Ukrajna EU-tagsága közvetlen katonai konfliktust jelentene Oroszországgal, ezért kívül kell maradnia az unióban, különben Magyarország folyamatos háborús veszélynek lenne kitéve.

„Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”

– fogalmazott.

A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a nemzeti petíció nem az első alkalom, hogy a kormány az emberek véleményét kéri ki fontos ügyekben: az elmúlt években a nemzeti konzultációk során gazdasági és társadalmi kérdésekben több millió magyar mondta el véleményét, és túlnyomó többségben támogatták a kormány álláspontját.

Kiemelt kép: a Barátság II kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye (Fotó: Máthé Zoltán)