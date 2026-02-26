Egy iráni ellenzéki fegyveres csoport azt állítja, megtámadta a legfelsőbb vezető teheráni központját

Egy iráni ellenzéki szervezet fegyveres támadást hajtott végre a legfelsőbb vezető, Ali Hámenei teheráni központja ellen – legalábbis ezt állítja a csoport közleménye. A beszámoló szerint „heves összecsapások” zajlottak az iráni Forradalmi Gárdával, és több mint száz ellenzéki fegyveres halt meg, sebesült meg vagy került őrizetbe.

A Breitbart beszámolója szerint február 23-án, hétfő hajnalban hajtott végre támadást Ali Hámenei iráni ajatollah teheráni központja ellen az ellenzéki Mojahedin-e-Khalq (MEK), legalábbis ezt állítja a csoport közleménye.

Ebben az Iráni Forradalmi Gárdával történt heves összecsapásokról írnak, amelyben több mint száz ellenzéki fegyveres vesztette életét, sebesült meg vagy került őrizetbe. Szintén a csoport közleményében adtak hírt arról, hogy a támadás az imára hívás idején kezdődött, és a délutáni órákig elhúzódott Teherán központjában, a Motahari-komplexum környékén, Ez a terület az Irán egyik legjobban védett hatalmi központjának számít.

A szervezet azt állítja, hogy több mint 250 harcos vett részt az összecsapásokban. Megfogalmazásuk szerint közülük több mint százan „mártírhalált” haltak, sebesültek meg vagy kerültek őrizetbe, Több mint 150 fő – akik a külső biztonsági gyűrűn belül helyezkedtek el – éjfélig visszatértek a bázisaikra. Az Iráni Népi Mujáhidin Szervezete szerdán arról is beszámolt, hogy hat további érintett – köztük halottak, eltűntek és fogvatartottak – nevét és azonosító adatait eljuttatta az ENSZ illetékes különmegbízottjához és más nemzetközi emberi jogi szervezetekhez. A csoport egyúttal felszólította az iráni hatóságokat, hogy adjanak tájékoztatást az érintettek hollétéről és állapotáról.

Az ellenzéki szervezet azt is követelte, hogy nemzetközi megfigyelők találkozhassanak az őrizetbe vett emberekkel, valamint megtekinthessék az állítólagos áldozatok holttesteit. Közlésük szerint két hivatásos operatőr is eltűnt, akik kizárólag az események dokumentálása céljából tartózkodtak a helyszínen.

A beszámolók szerint a támadást követően az iráni hadsereg és az Iráni Forradalmi Gárda légvédelmi és harci egységei teljes készültségbe helyezkedtek a komplexum körül. A veszteségekről és a művelet részleteiről szóló adatokat független forrásból nem sikerült megerősíteni. Ugyanakkor kormányközeli médiumok robbanásokról és zavargásokról számoltak be a szigorúan őrzött Pasteur negyedben.

A Motahari-komplexum nemcsak Ali Hámenei főhivatalának ad otthont, hanem itt működik többek között a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács, az Őrök Tanácsa, az Igazságszolgáltatás központi hivatala, valamint a hírszerzési minisztérium is. Itt található továbbá Hámenei fiának, Mojtaba Hámeneinek az irodája és a rezidenciája is, akit sokan a legfelsőbb vezető lehetséges utódjának tartanak.

A MEK szerint a létesítményt többrétegű biztonsági rendszer védi: több mint négy méter magas vasbeton falak, drón- és lövedékellenes akadályok, valamint külön belső védelmi zónák. A komplexum őrzését mintegy ötezer, elit egységhez tartozó forradalmi gárdista látja el.

Kiemelt kép: A legfõbb iráni vezetõ hivatala által közzétett képen Ali Hámenei ajatollah, Irán legfelsõbb vallási és politikai vezetõje a nemzethez szól Teheránban 2021. június 4-én. (Fotó: MTI/EPA/A legfõbb iráni vezetõ hivatala)