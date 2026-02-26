Donald Tusk szerint megalapozottak Örményország EU-integrációs törekvései

Lengyelország az Európai Unió (EU) pragmatikus bővítésének híve, és megalapozottaknak tekinti Örményország EU-integrációs törekvéseit – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő csütörtökön Varsóban a Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel közös sajtókonferencián.

A kétoldalú tárgyalások után

Tusk „teljes mértékben megalapozottaknak” nevezte Örményország EU-integrációs törekvéseit és Nikol Pasinján „személyes elszántságát, hogy országát európai pályára állítsa”.

Lengyelország mindig is támogatta az EU „bölcs, óvatos és nagyon pragmatikus bővítését”, szükség esetén az unió megváltoztatását is annak érdekében, hogy „egyre több ország és nemzet élvezhesse a szabadságot, a függetlenséget és a biztonságot” – fogalmazott Tusk.

Az örmény miniszterelnök megköszönte a Lengyelország által nyújtott támogatást, amely – mint mondta – lehetővé teszi, hogy országa „biztosabb léptekkel haladjon” az EU-csatlakozást elősegítő reformok irányában.

A varsói kormányfői találkozó során a katonai és haditechnikai együttműködésről szóló megállapodást is aláírtak a két ország védelmi minisztériumai. Nikol Pasinjánt csütörtök délután Karol Nawrocki lengyel elnök is fogadta Varsóban.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel kormányfő (j) és Nikol Pasinján örmény miniszterelnök kezet fog közös sajtótájékoztatójukon Varsóban 2026. február 26-án. MTI/EPA-PAP/Pawel Supernak.