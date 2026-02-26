Derült, napos, tavaszias időre számíthatunk az előttünk álló hétvégén – közölte a HungaroMet

Jellemzően derült, napos, enyhe, tavaszias idő várható a hétvégén, 15 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel, a reggelek azonban csípősek lesznek – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez. Azt is közölték, hogy mivel jelentősebb csapadék a jövő héten sem valószínű, így a talajfelszín száradni, szikkadni tud majd.

A HungaroMet weboldalán is elérhető előrejelzés szerint pénteken folytatódik a többnyire derült, olykor fátyolfelhős, napos, száraz idő. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.

A csúcshőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, délnyugat felé haladva lehet melegebb.

Szombaton reggel előfordulhatnak ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült, legfeljebb gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. A délkeleti szél napközben a Dunántúlon időnként megélénkül.

Hajnalra döntően mínusz 3 és plusz 2 fok közé csökken a hőmérséklet, de az északkeleti fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.

Vasárnap is kialakulhatnak reggelre ködfoltok, de napközben túlnyomóan derült lesz az ég, csak északnyugaton, északon lehetnek gomolyfelhők. Csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2, a csúcsérték 12 és 17 fok között valószínű.

A száraz időben a felszínközeli talajréteg száradása, szikkadása várható

Mivel a jövő héten jelentősebb csapadék nem valószínű, így a talajfelszín száradni, szikkadni tud majd – írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

A repce és az őszi kalászosok nyugalmi állapota véget ért. Az őszi búzában a tél végi, tavasz eleji felfagyás okozhat több problémát, amikor a nagyon nedves talaj több ciklusban éjjel megfagy, nappal pedig kienged, mert ilyenkor megsérülhetnek a növény gyökerei.

A gyümölcsfák és a szőlő nedvkeringése is lassan beindul, a mogyoró már északon is virágzik, a som virágrügyei megpattantak, de a déli országrészben már a korai csonthéjasok rügyei is duzzadnak.

Az előrejelzés szerint a következő 8-10 napban folytatódik a száraz, jórészt napos, tavasziasan enyhe időjárás, elszórtan lehet zápor, zivatar a jövő hét elején. Az éjszakai fagyok egyre kisebb területen lesznek jellemzőek, és a nappali felmelegedés is erősödik.

Az átlagosnál jóval szárazabb december után az idei január az ország jelentős részén, különösen délen és délkeleten csapadékosabb volt a szokásosnál, ahogy a legtöbb helyen februárban is több esett, mint a sokéves átlag.

A télen hullott összes csapadék viszont csak a déli országrészben és a keleti határszélen haladta meg többfelé a 100 millimétert, nagy területen mindössze 60-90 milliméter esett, ami 15-45 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál. A talaj felső egyméteres rétegének feltöltődése az Alföldön többfelé nem történt meg a tél végére, jellemzően 30-50, néhol 50-70 milliméter hiányzik a telítettséghez, ugyanakkor a rossz vízáteresztő képességű talajokon a Tiszántúlon belvízfoltok is előfordulnak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Sóki Tamás)