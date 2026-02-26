Deák Dániel botrányos leleplezéssel állt elő a Tisza Párt előnyét mérő közvélemény-kutatóról

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője csütörtök délután egy videóban hozott nyilvánosságra leleplező anyagot a Medián nevű közvélemény-kutatóról, amely szerinte egyértelmű csalást követett el a mérési eredményei publikálásakor.

Cikkünk frissült!

Deák Dániel még kora délután ígérte meg, hogy nyilvánosságra hoz egy leleplező anyagot.

„Eljutott hozzám egy botrányos dokumentum, ami teljesen meg fogja változtatni a politikai napirendet. Ma 17 órakor nyilvánosságra hozom. Annyit elmondok előre, hogy egy közéleti ikon szavahihetősége, talán az egész karrierje ma végérvényesen bedől”

– fogalmazott akkor a politikai elemző.

Deák Dániel végül 17 óra után nem sokkal posztolta a videóját, amelyben arról beszélt:

„a Medián egyértelmű csalást követett el a kutatásánál”.

„Eljutott hozzám, és most itt van kinyomatatva a kezemben a Mediánnak a valódi januári mérése” – fogalmazott, hozzátéve: „Meghamisították a saját számaikat, és hamis eredményeket publikáltak.” Közlése szerint a kutatóintézet nem a valós számait publikálta akkor, amikor azt állította, hogy a Tisza Párt a teljes népességen belül 40 százalékon, míg a Fidesz 33 százalékon áll.

„Itt világosan látszik, hogy a Medián valódi belső számai szerint a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt. 40-33-at publikáltak, pedig 36-36-ot mértek valójában. Ez bizony egy elképesztő csalás a Medián részéről”

– fogalmazott a politológus (szerdán egyébként már egy olyan, újabb kutatást publikált a kutatóintézet, amely a teljes népességen belül 42 és 31 százalékot mért a két pártnak. A biztos pártválasztóknál pedig még nagyobb 20 százalékos különbséget állítottak, amit aztán Magyar Péter közzé is tett a saját oldalán).

Deák Dániel hozzáfűzte: „Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra a rendszerváltás óta nem volt példa”, és az efféle mérések a Tisza Párt fő kampányeszközei a többi ellenzéki párttal szemben, mert ezekkel a meghamisított kutatásokkal terelték a szavazókat saját maguk felé a kisebb pártoktól.

„A hozzám eljutott dokumentumot hamarosan mindenki számára elérhetővé teszem” – ígérte végül a politológus.

Megmutatatta a dokumentumot

A XXI. Század Intézet vezető elemzője nem sokkal később közzé is tette a dokumentumot a közösségi oldalán, amelynek az utolsó oldalán az látható hogy

a Tisza Pártot 36.9 százalékra,

a Fidesz pedig 36.1 százalékra mérte a Medián még januárban.

És ezzel szemben állítottak 40-33 százalékot a januári méréseket illetően – közölte Deák Dániel.

A Mediánnak egyébként a közelmúltban már a Demokratikus Koalícióval is volt vitája a méréseket illetően.

Kiemelt kép: Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)