Brüsszelben mondták el az ukránok: kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával

A Politico idézett egy ukrán kormányzati tanácsadót, aki úgy fogalmazott: kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával. Nem tudják milyen következményei lesznek a választásnak, ezért óvatosak, de Magyar Péter megnyilatkozásait figyelve, nagyobb rugalmasságra számítanak Ukrajna irányába – számol be a lap.

A Politico értelmezése szerint Kijev abban bízik, hogy Budapest és Ukrajna viszonya enyhülhet egy esetleges kormányváltás után. Magyar Péter az Európai Unióval való viszony rendezését és az uniós források felszabadítását kulcskérdésnek tartja – írja a Magyar Nemzet.

Azt is hosszasan taglalja, hogy a választás tétje túlmutat Magyarországon: az Európai Unióban többen abban reménykednek, hogy egy új magyar vezetés kevésbé blokkolná az Ukrajnának szánt pénzügyi és politikai támogatásokat.

A beszámoló arról is ír, hogy Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián több európai vezetővel is tárgyalt, és hangsúlyozta, hogy kormányra kerülése esetén elsődleges célja az uniós források biztosítása lenne. Kijev kivár – fogalmaz a cikk –, de számol a változás lehetőségével, és már most igyekszik felmérni, milyen irányt venne Magyarország egy esetleges politikai fordulat után.

Jessica Rosencrantz, a svéd Európa-ügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy továbbra is reménykedik abban, hogy Budapest álláspontjában határozottabb változás várható.

Remélem, hogy megváltozik a magyar hozzáállás Ukrajnához, mert egységesen kell kiállnunk Európa biztonságáért. Magyarország saját történelmét tekintve hihetetlennek tartom, hogy nem mutattak szolidaritást

– mondta.

A brüsszeli lap szerint Ukrajna tekintetében már most világos, hogy egy esetleges Magyar Péter győzelem után az EU és Kijev abban reménykednek, hogy a Tisza vezetője simulékony lesz, s végrehajtja a háborúpártiak parancsait – zárja cikkét a Magyar Nemzet.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Strasbourgban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)