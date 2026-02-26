Bezártak egy békásmegyeri presszót, ahol drogot terjesztettek – VIDEÓ

Bezártak egy békásmegyeri presszót, amelyet kokain, kristály és marihuána terjesztésére használtak – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon.

A közlemény szerint két törzsvendég hosszabb ideje kábítószer-elosztóként használt egy presszó-szórakozóhelyet a Budapest III. kerületében lévő Hatvany Lajos utcában.

A rendőrök február 17-én ütöttek rajta két feltételezett kereskedőn: egy 44 éves férfit akkor fogtak el, amikor a kocsmából kilépve a kocsijához tartott, társát, egy 51 éves férfit pedig a presszóban, ahol egy vásárlójával szemben is intézkedtek a nyomozók.

Az elfogott férfiaknál a helyszínen, valamint a lakásaikban több mint „bruttó 100 gramm” kokaint, 420 gramm marihuánát, valamint kilenc doboz droggyanús tablettát foglaltak le.

Az ötszáz adagot meghaladó kábítószer feketepiaci értéke elérheti a hatmillió forintot

– írták.

A két férfit kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki és vették őrizetbe, a harmadik férfit kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ő szabadlábon védekezhet – áll a közleményben.

A kiemelt kép forrása: Youtube.com