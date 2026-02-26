Az utolsó bemutatkozó adásra készülnek A Dal 2026 fellépői, akiket szombat este a Dunán láthat és a Petőfi Rádióban hallhat a közönség.

A második élő adásban holtverseny alakult ki az első helyért a zsűri értékelése alapján, de a közönség a szombati adás elejéig még szavazhat kedvencére – áll a közmédia MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében.

A szombati adásban ismét színpadra lép BariLaci Talán című szerelmes szerzeményével, amelynek szövegírója, hangszerelője és dalszerzője is egyben. Bihal Roland új oldalát mutatja meg a dalversenyben, a Köszönd Magadnak című dal hangszerelését az előző évad népzenei átdolgozása ihlette. Borostyán a belső vívódásról szóló blues balladával, a Nem várok tovább című produkcióval lép fel, a kelta-punk ritmusokat játszó Firkin zenekar pedig a Csak annyit mondanék című dalát adja elő.

Kapcsolódó tartalom Bluestól a kelta punkig – Az utolsó bemutatkozó adásra hangolnak A Dal 2026 fellépői

Gábor Márkó a modern, lendületes pop-rock stílusú Fel kéne nőni című szerzeménnyel áll színpadra, a felvidéki gyökerű Kingfishers a metal elemekkel színesített pop-rock Szórakozni című dalt énekli el, az Ő Mondja Ki című nóta pedig Nádas Barbi előadásában hangzik majd el. Novák Éva zene- és dalszerzőként mutatkozik be az élő show-ban a Nem tartozom senkinek című szerzeménnyel, Re Va Dame a Veled Álmodtam című produkciót, Zabos Regina és Káté második közös szerzeményüket, a Rád vártam című dalt adják elő.

A harmadik, és egyben utolsó bemutatkozó adásban Pásztor Anna, az Anna and the Barbies zenekar énekes-dalszerzője, Fekete-Kovács Kornél trombitaművész, a Modern Art Orchestra vezetője, valamint Madarász Gábor „Madi” támogatja az előadókat a közönség soraiban. Az adás végén kiderül, hogy a zsűri döntése alapján, mely produkciók milyen műfajban térhetnek vissza.

Az előző adásban két dal osztozott a zsűri pontjai alapján az első helyezésen, a szuzi, amelyet dorimoczi adott elő és A Ligetben, a Vintage Dolls szerzeményeként. Mindkét produkció 39 ponttal végzett, DopeMan dala, a MINDIG (TigrisésSárkány) mindössze egy ponttal maradt le. Kökény Dani Sose feledd! című szerzeményével állt színpadra, ezzel a harmadik helyet szerezte meg.

Már megkezdődött a felkészülés a második elődöntőre, amelyben Urbán Orsi, Alapi István és Németh Gábor „Némo” több műfaj és produkció áthangszerelésében működnek közre és nyújtanak szakmai segítséget a fellépőknek.

A közönség a szombati adás elejéig szavazhat SMS-ben a kedvenc dal kódjával, egy telefonszámról összesen 50 üzenet küldhető.

Kapcsolódó tartalom Vérpezsdítő dallamokkal érkezik a Gypo Circus x Szirota Jennifer nyereménylemeze

Kiemelt kép forrása: MTVA