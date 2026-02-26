Az EU új uniós terrorellenes intézkedéseket mutatott be és szigorúbb fellépést javasol az illegális fegyverkereskedelem ellen

Az Európai Bizottság csütörtökön bemutatta új terrorellenes menetrendjét a ProtectEU belső biztonsági stratégia keretében, amely átfogó intézkedéscsomagot tartalmaz az Európai Unió kollektív válaszának megerősítésére a változó terrorista és erőszakos szélsőséges fenyegetésekkel szemben. A testület emellett uniós szintű szabályozást javasolt az illegális lőfegyver-kereskedelem visszaszorítására.

A bizottság közlése szerint az elmúlt évtizedben az EU jelentősen megerősítette terrorellenes eszköztárát, ugyanakkor a digitális technológiák – köztük a mesterséges intelligencia, a közösségi média, a drónok és a 3D-nyomtatás – visszaélésszerű használata új kihívásokat teremtett. Emellett növekszik a kiskorúak online radikalizációja, miközben a geopolitikai fejlemények és egyes állami, illetve nem állami szereplők tevékenysége tovább rontja a biztonsági környezetet.

A terrorizmusellenes menetrend hat pillér mentén határozza meg a teendőket: a tervek között szerepel az uniós szintű hírszerzési elemzési kapacitások megerősítése, valamint az Europol elemzői és nyílt forrású információgyűjtési képességeinek bővítése. A bizottság kiemelt figyelmet fordít a radikalizáció megelőzésére is, külön eszköztárat és ötmillió eurós közösségi programot indítva a fiatalok védelmében.

Az online térben a testület mérlegeli a terrorista tartalmak eltávolításáról szóló rendelet felülvizsgálatát, valamint szigorúan érvényesítené a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt. A fizikai környezet védelme érdekében javaslat készül a schengeni információs rendszer terrorizmussal összefüggő riasztásai esetén alkalmazandó, egységesített eljárásról, amely a tagállamok közötti információmegosztást ösztönözné. Vizsgálják továbbá az előzetes utasinformáció kiterjesztését a magánrepülésekre, a tengeri és a szárazföldi közlekedésre is.

A közterek és kritikus infrastruktúrák védelmére 30 millió eurót különítenek el.

A bizottság ezzel párhuzamosan irányelvjavaslatot terjesztett elő az illegális lőfegyver-kereskedelem és más, lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítására. A kezdeményezés uniós szintű, egységes fogalommeghatározásokat és büntetési tételeket vezetne be, valamint szorosabb határokon átnyúló együttműködést írna elő a tagállamok között. A javaslat külön kitér a 3D-nyomtatással előállított fegyverek és digitális tervrajzok visszaszorítására is.

Az indítvány szerint a tagállamoknak legalább kétéves felső büntetési tételt kellene meghatározniuk a lőfegyverek 3D-nyomtatásához szükséges tervrajzok jogellenes létrehozása és terjesztése esetén, legalább ötéveset az illegális fegyverek birtoklásáért, valamint legalább nyolcéveset az illegális fegyverkereskedelem és -gyártás esetén. A javaslat előírná nemzeti lőfegyver-kapcsolattartó pontok létrehozását és egységes adatgyűjtési rendszer kialakítását is.

A bizottsági tervezetekről az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő tanács dönt rendes jogalkotási eljárás keretében.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédet mond a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián 2025. február 14-én. (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)