Áldozatsegítő központot adtak át Szekszárdon

Átadták az ország huszadik áldozatsegítő központját és Victima Protector díjjal ismerték el az áldozatsegítésben kimagasló munkát végzőket csütörtökön Szekszárdon.

A vármegyeházán rendezett díjátadó ünnepségen Tuzson Bence igazságügyi miniszter elmondta, szekszárdi intézménnyel lefedték az országot áldozatsegítő központokkal. Hozzátette, a hálózatot tovább fejlesztik, a következő hetekben Csepelen és Baján adnak át áldozatsegítő pontokat.

A központokban a bűncselekmények áldozatai pszichológiai, jogi segítséget, a krízishelyzetbe került emberek pedig kormányhivataloknak köszönhetően pénzügyi segítséget is kaphatnak

– mondta.

2024-ben mintegy 31 ezer, 2025-ben már 45 ezer ember fordult az áldozatsegítő központokhoz, a növekedés a rendőrséggel való együttműködésnek köszönhető, mivel az áldozatok jó része ott értesül a lehetőségről – emelte ki.

Kapcsolódó tartalom Nagy bejelentést tett a sörimádóknak Szijjártó Péter Százmilliárd forintos beruházási programból emelik magasabb szintre a sörgyártást.

A kiemelt kép forrása: vansegitseg.im.gov.hu