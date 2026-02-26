Áldozatsegítő központot adtak át Szekszárdon

A vármegyeházán rendezett díjátadó ünnepségen Tuzson Bence igazságügyi miniszter elmondta, szekszárdi intézménnyel lefedték az országot áldozatsegítő központokkal. Hozzátette, a hálózatot tovább fejlesztik, a következő hetekben Csepelen és Baján adnak át áldozatsegítő pontokat.
A központokban a bűncselekmények áldozatai pszichológiai, jogi segítséget, a krízishelyzetbe került emberek pedig kormányhivataloknak köszönhetően pénzügyi segítséget is kaphatnak
– mondta.
2024-ben mintegy 31 ezer, 2025-ben már 45 ezer ember fordult az áldozatsegítő központokhoz, a növekedés a rendőrséggel való együttműködésnek köszönhető, mivel az áldozatok jó része ott értesül a lehetőségről – emelte ki.
