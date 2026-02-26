Áder János szerint a világhírnév kapujában állnak a magyar kutatók az akkumulátortechnológia fejlesztésében

A volt köztársasági elnök kiemelte, a világ többi részével ellentétben nem a katód, hanem az anód fejlesztését tekintették első számú feladatnak a magyar kutatók, akiknek a terméke túl van a teszteken, „nem ötletről beszélünk, hanem egy gyártható termékről”.
„Nem tudunk ilyen fejlesztésről a világon, amely az akkumulátortechnológia hat fő szempontját egyszerre tudta megvalósítani”
– fogalmazott Áder János.
Ezek az energiasűrűség (rövidebb töltési idő), a biztonság, az ár, a környezeti szempontok, a tartósság és az adaptálhatóság – sorolta.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép forrása: MTI/Vasvári Tamás