A Mol felszólította a Janafot: adjon biztosítékot a nem szankcionált orosz kőolaj szállítására

A Mol-csoport felszólította a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalatot, hogy péntekig adjon biztosítékot a tengeri úton érkező, nem szankcionált orosz kőolajszállítmányok átengedésére, ellenkező esetben az Európai Bizottsághoz fordulnak és kártérítési eljárást indíthatnak – tájékoztatta az olajtársaság csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint az uniós szabályozás lehetővé teszi az orosz kőolaj tengeri behozatalát, ha a vezetékes szállítás az érintett tagállam ellenőrzésén kívül eső okok miatt megszakad. Jelezték: a szükséges hivatalos dokumentumokat már megküldték a horvát félnek, és a magyar szankciós hatóság állásfoglalása is megerősítette az értelmezést.

Kiemelték: a tengeri szállítású orosz kőolaj beszerzése teljes mértékben megfelel az amerikai szankciós előírásoknak is, és a Mol által szerződtetett szállító és értékesítő vállalatok nem szerepelnek amerikai tiltólistán.

Így a horvát vállalat számára nincs más lehetőség, mint hogy átengedje a tengeri úton érkező orosz kőolajszállítmányokat – jegyezték meg.

A Mol sürgősen kéri a horvát társaságot, hogy erősítse meg, hogy átveszi a az európai uniós és amerikai szankciós szabályok alapján legálisan behozott, oroszországi eredetű tengeri szállítmányt.

Álláspontjuk szerint a Janaf domináns pozícióban van a finomítókhoz vezető szállítási útvonalak tekintetében, ezért a szolgáltatás megtagadása az uniós versenyjog értelmében a domináns pozícióval való visszaélésnek is minősülhet.

A magyar olajcég egyben jelezte, hogy a visszaigazolás késedelméből eredő pénzügyi károkért a Janafot tartja felelősnek, és fenntartja a jogot kárigénye érvényesítésére.

Nemzeti petíció: Ukrán zsarolás – Az emberek érzik, most mindennél fontosabb, hogy hallassák a hangjukat

Rövid idő alatt több mint háromszázezren éltek a lehetőséggel, hogy véleményüket kifejezzék a hazát érintő fontos kérdésekben a kormány által indított nemzeti petícióban. Hidvéghi Balázs államtitkár szerint a kezdeményezés sikere azt mutatja, hogy a magyarok kiállnak a kormány politikája mellett, a petíció március 23-ig tölthető ki, és becslések szerint várhatóan az egymilliót is meghaladhatja a visszaküldött ívek száma.

„A nemzeti petíció kiemelt jelentőségű, mivel Brüsszel 1500 milliárd eurós támogatást tervez Ukrajnának, és 2027-re kívánja a tagságát. Az utóbbi napok eseményei szerint mindez most különösen fontos, hogy a magyarok hallassák a hangjukat: Ukrajna politikai okokból nem indította újra az olajszállítást Magyarország felé, miközben a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt” – írta meg a Magyar Nemzet Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár posztja alapján.

A politikus videóüzenetében arról beszélt, hogy

Magyarország komoly fenyegetés és nyomásgyakorlás célpontjává vált, és ezért most nem lehet hallgatni. Hozzátette, a kormány arra kéri a magyarokat, hogy álljanak ki a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, és csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.

A petíció három pontban ad lehetőséget a vélemény kifejezésére:

Nem az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Nem Ukrajna tízéves támogatására!

Nem a rezsiárak emelkedésére!

Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, hogy Ukrajna EU-tagsága közvetlen katonai konfliktust jelentene Oroszországgal, ezért kívül kell maradnia az unióban, különben Magyarország folyamatos háborús veszélynek lenne kitéve.

„Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”

– fogalmazott.

A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a nemzeti petíció nem az első alkalom, hogy a kormány az emberek véleményét kéri ki fontos ügyekben: az elmúlt években a nemzeti konzultációk során gazdasági és társadalmi kérdésekben több millió magyar mondta el véleményét, és túlnyomó többségben támogatták a kormány álláspontját.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)