33 millió forint értékű dohányterméket foglaltak le a pénzügyi nyomozók – közölte a NAV

A közlemény szerint a nyomozók három férfit ellenőriztek, amikor éppen gépjárművekből pakoltak ki kartondobozokat egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei háznál. A dobozok és az ingatlan átvizsgálásakor a pénzügyőrök megtalálták a cigarettát és a vágott dohányt, melyek eredetét az elkövetők nem tudták hitelt érdemlően igazolni.
A három férfival szemben büntetőeljárást kezdeményeztek, és a több mint 33 millió forint értékű cigarettát és dohányt lefoglalták
– áll a közleményben.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: NAV