33 millió forint értékű dohányterméket foglaltak le a pénzügyi nyomozók – közölte a NAV

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.26. 10:04

| Szerző: hirado.hu
A pénzügyi nyomozók 2500 doboz zárjegy nélküli cigarettát és több mint fél tonna vágott dohányt találtak három férfinál – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a nyomozók három férfit ellenőriztek, amikor éppen gépjárművekből pakoltak ki kartondobozokat egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei háznál. A dobozok és az ingatlan átvizsgálásakor a pénzügyőrök megtalálták a cigarettát és a vágott dohányt, melyek eredetét az elkövetők nem tudták hitelt érdemlően igazolni.

A három férfival szemben büntetőeljárást kezdeményeztek, és a több mint 33 millió forint értékű cigarettát és dohányt lefoglalták

– áll a közleményben.

Kiemelt kép: NAV

kékfény NAVNemzeti Adó- és Vámhivatal BudapestMagyarország

