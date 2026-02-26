33 millió forint értékű dohányterméket foglaltak le a pénzügyi nyomozók – közölte a NAV

A pénzügyi nyomozók 2500 doboz zárjegy nélküli cigarettát és több mint fél tonna vágott dohányt találtak három férfinál – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a nyomozók három férfit ellenőriztek, amikor éppen gépjárművekből pakoltak ki kartondobozokat egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei háznál. A dobozok és az ingatlan átvizsgálásakor a pénzügyőrök megtalálták a cigarettát és a vágott dohányt, melyek eredetét az elkövetők nem tudták hitelt érdemlően igazolni. A három férfival szemben büntetőeljárást kezdeményeztek, és a több mint 33 millió forint értékű cigarettát és dohányt lefoglalták – áll a közleményben. Kapcsolódó tartalom Mintegy 200 kilogramm vágott dohányt találtak egy szlovák autóban a pénzügyőrök Az akcióról videófelvételt is készítettek. Kiemelt kép: NAV