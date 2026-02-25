Volodimir Zelenszkij telefonon egyeztetett Donald Trumppal a béketárgyalásokról

Az amerikai és ukrán delegációk február 26-án esedékes genfi tanácskozását vitatta meg telefonon Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a március elején esedékes háromoldalú, orosz-ukrán-amerikai megbeszéléseket – közölte szerdán este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en.

Zelenszkij szerint a telefonbeszélgetésben részt vett Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner is.

„Beszéltünk azokról a kérdésekről, amelyekkel holnap Genfben foglalkoznak majd képviselőink a kétoldalú találkozón, valamint a teljes létszámú tárgyalócsoportok következő találkozójának előkészítéséről háromoldalú formátumban március legelején”

– írta az ukrán elnök.

Az utóbbi találkozóval kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy az lehetőséget teremt a tárgyalások vezetői szintre emelésére. „Trump elnök támogatja a lépések e sorrendjét. Ez az egyetlen módja a bonyolult és kényes kérdések megoldásának, hogy végre véget lehessen vetni a háborúnak” – fogalmazott (mindeközben az orosz fél épp szerdán jelezte azt, hogy nem látják értelmét egy vezetői szintű találkozónak).

Zelenszkij korábban arról számolt be, hogy Rusztem Umerov, az ukrán tárgyalódelegáció vezetője csütörtökön Genfben találkozik Steve Witkoffal és Jared Kushnerral, hogy Ukrajna háború utáni újjáépítéséről tárgyaljanak.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral közösen tartott sajtóértekezleten Kijevben 2026. február 3-án. MTI/AP/Szergej Gric.