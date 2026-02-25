Ukrajna gyorsított csatlakozása, felfegyverzése, katonai bázisok létrehozása – itt az Európai Parlament határozata, amit nem utasított el a Tisza

Nem szavazott ellene a Tisza Párt annak az európai parlamenti állásfoglalásnak, amellyel Brüsszel a háború folytatása, valamint Ukrajna uniós tagsága és fegyveres támogatása mellett foglal állást – erről ír az Origo.

Mint írják, az Európai Parlament február 24-én, vagyis a háború kitörésének négyéves évfordulóján elfogadta az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának négy évéről és az Ukrajna igazságos békéjéhez és tartós biztonságához való európai hozzájárulásról szóló állásfoglalást, amelyben

az EP felszólítja a tagállamokat az ukrán uniós csatlakozásra való felkészülésre, ehhez pedig elvárják a szükséges törvényi reformok bevezetését.

Ukrajna uniós tagságát egyúttal stratégiai prioritásnak nevezi, valamint üdvözli a tettre készek koalíciójának – vagyis az Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását támogató nyugati országok csoportjának – január 6-ai párizsi következtetéseit, vagyis a nyugati katonák Ukrajnába küldéséről szóló javaslatot.

„Üdvözli [a határozat – a szerk.] a tettre készek koalíciója 2026. január 6-án Párizsban tartott ülésének következtetéseit; határozottan üdvözli egy multinacionális biztosító erő Ukrajna számára való létrehozására irányuló javaslatot” – áll az EP által elfogadott állásfoglalás szövegében, amely úgy folytatódik: „Üdvözli azt a megállapodást, miszerint politikailag és jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalásokat véglegesítenek a béke és a biztonság helyreállítására egy Oroszország általi jövőbeli, a tűzszünetet követő, fegyveres támadás esetén, valamint véglegesítik az Ukrajnának nyújtott támogatás egyértelmű keretét, beleértve hosszú távú katonai képességeinek fenntartását és az elmélyített védelmi együttműködést”.

Az európai törvényhozás által elfogadott szövegben az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hiteltervezetet, valamint az orosz kőolaj és földgáz behozatali tilalmát is megerősítették, valamint utóbbit szeretnék kiterjeszteni a többi orosz energiahordozóra is, szorgalmazzák „az urán, a dúsított urán, valamint a nukleáris fűtőanyag és szolgáltatások fokozatos kivezetését”.

„Üdvözli az Európai Tanács 2025. december 18-i határozatát, amely 90 milliárd euró összegű pénzügyi támogatási csomagot biztosít Ukrajna számára az EU által támogatott hitelek formájában; felszólít az Ukrajnának nyújtott támogatási hitel gyors folyósítására, és hangsúlyozza, hogy megfelelő választ kell adni Ukrajna változó szükségleteire” – olvasható az állásfoglalásban.

„Üdvözli az orosz földgáz behozatalának fokozatos megszüntetéséről és az orosz olaj behozatalának fokozatos megszüntetésére való felkészülésről szóló (EU) 2026/261 rendelet(2) elfogadását”

– rögzítették a szövegben.

Az EP egyúttal sürgeti a bizottságot, hogy a REPowerEU-ütemterv keretében tett kötelezettségvállalásokkal összhangban gyorsítsa fel más orosz energiaforrások, többek között a kőolaj és valamennyi kőolajtermék, az urán, a dúsított urán, valamint a nukleáris fűtőanyag és szolgáltatások fokozatos kivezetését. (A REPowerEU-stratégiát az Európai Bizottság 2022 májusában fogadta el, válaszul az energiaárak meredek emelkedésére és az energiabiztonsági kockázatokra, amelyek Oroszország teljes körű ukrajnai invázióját követték.) Az Origo emlékeztet, Magyar Péter nemrég a Müncheni Biztonsági Konferencia alkalmával Bajorországban egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, valamint

Magyar Péter kétoldalú egyeztetéseket is folytathatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, aki nagy reményeket fűz a magyar kormányváltáshoz.

A müncheni paktum részeként Magyar Péter vállalata, hogy igent mond a háborús tervekre és az ukrán csatlakozásra is – írja az Origo.

Kiemelt kép: Magyar Péter, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)