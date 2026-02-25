Műsorújság
Továbbra is egyértelmű a Fidesz előnye – derül ki a Nézőpont Intézet felméréséből

Szerző: hirado.hu
2026.02.25. 13:00

| Szerző: hirado.hu
A Nézőpont Intézet szerdán véget ért közvélemény-kutatása szerint továbbra sincs változás a pártversenyben. Egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 45 százalék lenne, míg a Tisza-lista 40 százalékot kapna. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom tűnik biztos befutónak, az eddig mért legmagasabb, 8 százalékos eredménnyel.

A hivatalos kampányidőszak megkezdése után készített szokásos felmérés alapján a Nézőpont Intézet szerint nincs érdemi változás a pártok versenyében. A kormánypárt előnye a Tisza Párttal szemben változatlanul magas. Sem a gödi akkumulátorgyár, sem Magyar Péter „kábítószergyanús anyaggal” kapcsolatos ügye nem mozgatta meg az erőviszonyokat. Egy „most vasárnapi” választáson a legvalószínűbb listás eredmény, amely az összes részvételét biztosra mondó válaszadó pártpreferenciáját figyelembe veszi, alapján a Fidesz–KDNP listája 45, a Tisza Párt listája 40 százalékot kapna, amely megfelel az elmúlt hetek eredményeinek.

Érdekes fejlemény azonban, hogy a Mi Hazánk minimálisan, de növelni tudta támogatottságát. A jobboldali ellenzéki párt legvalószínűbb listás eredménye 8 százalék lenne, amely az eddig mért legmagasabb érték. A másik két ellenzéki párt egyelőre küszöb alatt van, de egyik sem esélytelen a bejutásra. A Demokratikus Koalíció „most vasárnap” 3 százalékot érne el (két hete 4 százalékon állt), míg a Kétfarkú Kutya Párt 4 százalékon áll (két hete 3 százalékos volt a támogatottsága).

