Toroczkai László a 48 percben elárulta, tervez-e koalícióra lépni a Mi Hazánk

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedden kijelentette, hogy mind a 106 választókerületben össze fogják gyűjteni az ajánlásokat, a kampányt szerinte cenzúra és politikai akadályok nehezítik, és a választások eredményét szükség esetén jogi úton is megtámadják. A műsor második felében Adorján Béla, a Jobbik elnöke tagadta a párt alacsony támogatottságáról szóló híreszteléseket, majd kifejtette véleményét a parlamentbe jutási esélyeikről. Mindkét pártelnök kitért arra is, hogy parlamentbe történő bejutás esetén terveznek-e koalícióra lépni.

A műsor első felében Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke volt a vendége Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek. Az ellenzéki politikus kérdésre válaszolva biztosnak nevezte, hogy mind a 106 választókerületben összegyűjti az ajánlásokat a Mi Hazánk. Ez a folyamat közlése szerint jól halad, a kedd esti adatok szerint már több mint 31 jelölt összegyűjtötte az ajánlásokat, hétvégéig pedig mind a 106 le fogja adni az íveket.

Toroczkai László a kampányra kitérve azt mondta: a december óta tartó országjárásának tapasztalatai szerint az önkormányzatok nem engedik, hogy önkormányzati tulajdonú épületekben tartsa meg a párt a fórumait, többen pedig azt jelzik a pártvezetés felé, hogy félnek az utcai fórumokra elmenni.

Kifejtette: az ellenzéki pártot a virtuális térben is „elképesztő cenzúra” éri, a Meta veszélyes személynek nyilvánította és letiltotta pártvezetői profilját, az országos terjesztő cégek nem viszik ki a párt újságjait, a két legnagyobb kereskedelmi televízióban pedig nem jelenhet meg a Mi Hazánk.

A pártvezető közölte: a Metáról történő kitiltás kapcsán több jogi eljárást indított el Magyarországon és külföldön is, és ugyan pert nyert a Meta ellen, de cég a jogerős magyarországi bírósági ítélet ellenére sem állítja vissza az Instagram-oldalát.

„Bármi lesz a választások végeredménye, én meg fogom óvni, és nemzetközi fórumokig el fogom vinni”

– jelentette ki Toroczkai László.

Az ellenzéki pártvezető arra a kérdésre, hogy milyen választási eredményeket vár, azt mondta:

a közvélemény-kutatási prognózisokat „minimum meg kell duplázni” a Mi Hazánk esetében,

az országjáráson pedig azt tapasztalta, rengeteg ember fogadja ezeken az eseményeken, „olyan tömegek várnak, amire még soha nem volt példa”.

Az új parlamentbe történő bejutás esetén

„természetesen nem készülünk koalícióra, nem azért indulunk a választásokon, hogy valakinek a koalíciós partnerei legyünk”

– fogalmazott. Hozzátette: a Mi Hazánk azért indult, hogy megvalósítsa programját, és ezzel – a Fidesszel és a Tisza Párttal szemben – semmilyen „zsákbamacskát” nem árul.

Elmondta: az ellenzéki párt a 2022 előtt is rendelkezésre állt Virradat programját „modernizálta”, de az alapvetéseik változatlanok maradtak.

Hárompárti parlament esetén „a Mi Hazánk mind a Fideszből, mind a Tisza Pártból a legjobbat fogja kihozni, hogyha mondjuk mi leszünk a mérleg nyelve”

– fogalmazott.

A Barátság kőolajvezeték ukrán blokkolásáról szólva Toroczkai László azt mondta: a Mi Hazánk mindig a magyar érdekeket képviseli és védi, a Zelenszkij által vezetett ukrán vezetés „egy magyarellenes korrupt rezsim, ami ellen természetesen föl kell lépni”.

A Jobbik elnöke: Nem egy 0–1 százalékos párt vagyunk

A műsor második részében Adorján Béla, a Jobbik elnöke elmondta, 104 jelöltet állítottak, akik közül körülbelül 30 nem párttag, civilként támogatják őket. Visszautasította azt, hogy a Jobbik 0–1 százalék közti támogatottsággal rendelkezik, hangsúlyozta, hogy ő Vásárosnaményben és környékén három nap alatt csaknem ezer ajánlást gyűjtött össze. Szerinte úgy jönnek ki ezek a mérési számok – és ezt háromszor saját fülével hallotta –, hogy nincs is benne a Jobbik a közvélemény-kutató cégek kérdéssorában.

Adorján Béla közölte, választási- és nem kormányprogramjuk van;

nem tartja valószínűnek, hogy a Jobbik kormányt fog alakítani, de hangsúlyozta, hogy „súlyos társadalmi kérdéseket” tudnak képviselni a parlamentben.

A devizahitelesek ügyét említette – amely szavai szerint mintegy kétmillió embert érint – és a gyermekvédelmet. Koalíciókötésben nem gondolkoznak, de a parlamentbe jutás esetén a kormányváltást fogják támogatni – jelentette ki.

Adorján Béla, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke beszédet mond a párt kampánynyitó rendezvényén a fővárosi Offkultur rendezvényházban 2026. február 15-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A Jobbik elnöke elmondta, pártja leginkább egy „normális Magyarországot szeretne, ahol alapvetés az emberi méltósághoz való jog”. Állást foglalt a plurális demokrácia mellett, elutasítva a Tisza Pártnak azt a hozzáállását, mely szerint csak nekik kellene indulniuk az ellenzéki oldalon.

„Magyar Péter bőven a NER-ben teljesített szolgálatot, mikor én már ott voltam a grundon”

– fogalmazott.

Megjegyezte, szerinte

ez az ellenzéki kultúra „szomorúbb hellyé tette Magyarországot”.

Adorján Béla az orosz–ukrán háborúról szólva azt mondta, a kárpátaljai magyarságot óriási veszteségek érik, „kitaszítottként, üldözöttként élnek saját földjükön”. Szerinte a „korrupció és a maffia melegágya Ukrajna”, bármilyen diplomáciai áron meg kell kötni a békét, „meg kell húzni azt a határvonalat, amíg ebbe a pénznyelőbe tovább toljuk a támogatásokat”.

Hozzátette, véleménye szerint a Barátság kőolajvezeték elzárásával Ukrajna beavatkozik a választásba, aminek a gyökere az lehet, hogy „a magyar közösség szálka az ukrán vezetésnek”.

A Jobbik elnöke hangsúlyozta, pártja számára is kulcsfontosságú Magyarország szuverenitásának és biztonságának, valamint az energiabiztonságnak a kérdése. „Ilyen szempontból a Jobbik nemzeti pártként viselkedik” – mondta.

Kiemelt kép: Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és parlamenti frakcióvezetője a budapesti Vértanúk terén tartott sajtótájékoztatóján 2025. október 17-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)