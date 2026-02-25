Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Többen meghaltak egy Washington állambeli késes támadásban

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.25. 09:36

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Egy késes támadó négy embert sebesített meg halálosan a Washington állambeli Tacomában, mielőtt egy helyszínre érkező seriffhelyettes lelőtte – közölték kedden a helyi hatóságok.

A Pierce megyei seriff hivatalának közlése szerint kedden reggel 8 óra 40 perckor kapták a riasztást a Tacoma északnyugati részén fekvő Key-félsziget egy zsákutcájából, hogy egy 32 éves férfi megsértette a távolságtartási végzést. Megszerezték a végzés másolatát, de kiderült, hogy az érvénytelen, mert nem kézbesítették a férfinak, ezért a seriff helyettesei elindultak a helyszínre, hogy átadják neki.

Útközben azonban már arról értesítették őket, hogy a férfi a ház előtt embereket késelt meg.

Pár perccel később a seriff első helyettese ért először a helyszínre, és lelőtte a gyanúsítottat.

A támadó a helyszínen életét vesztette – számolt be róla a Pierce megyei erőszakos bűncselekményekkel foglalkozó nyomozócsoport szóvivője.

A megkéselt áldozatok közül hárman a helyszínen életüket vesztették, egy személy pedig a kórházba szállítás közben halt meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Getty Images)

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

késeléskéses támadás Egyesült Államok

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 