Többen meghaltak egy Washington állambeli késes támadásban

A Pierce megyei seriff hivatalának közlése szerint kedden reggel 8 óra 40 perckor kapták a riasztást a Tacoma északnyugati részén fekvő Key-félsziget egy zsákutcájából, hogy egy 32 éves férfi megsértette a távolságtartási végzést. Megszerezték a végzés másolatát, de kiderült, hogy az érvénytelen, mert nem kézbesítették a férfinak, ezért a seriff helyettesei elindultak a helyszínre, hogy átadják neki.
Útközben azonban már arról értesítették őket, hogy a férfi a ház előtt embereket késelt meg.
Pár perccel később a seriff első helyettese ért először a helyszínre, és lelőtte a gyanúsítottat.
A támadó a helyszínen életét vesztette – számolt be róla a Pierce megyei erőszakos bűncselekményekkel foglalkozó nyomozócsoport szóvivője.
A megkéselt áldozatok közül hárman a helyszínen életüket vesztették, egy személy pedig a kórházba szállítás közben halt meg.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Getty Images)
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!