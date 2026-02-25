Szolgálati lakások épülnek Balatonfüreden másfél milliárd forintból

Balatonfüreden két épülettömbben 16 szolgálati lakás épül, összesen mintegy másfél milliárd forint értékben; a lakóházak a tervek szerint jövő nyárra készülnek el – ismertette az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára szerdán Balatonfüreden.

Nyul Zoltán a munkaterület átadása alkalmából tartott sajtótájékoztatón elmondta: a szolgálati lakások megvalósulása komoly beruházás, amely funkcionális, esztétikai és gazdasági szempontból is előremutató.

Bóka István, Balatonfüred polgármestere (Fidesz–KDNP) kiemelte, hogy a szolgálati lakások megépítése új irányt jelent a városban, amely azt célozza, hogy a közszférában dolgozók, a fiatalok számára a megfizethető lakhatás elérhető legyen. Jelezte: a jövő év közepére további 25 szolgálati lakással gazdagodik Balatonfüred.

Hegedüs Barbara országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) elmondta, hogy Európa-szerte komoly kihívás az önkormányzatok számára a lakhatás kérdése, különösen a turisztikailag kiemelt területeken. A kormányzati, családtámogatást biztosító programok mellett fontos szerep jut a plusz segítségnek itt, a Balaton térségében – tette hozzá. Az itt élők életminősége, életfeltételei jelentősen javulhatnak a beruházás által – hangsúlyozta.

A helyszínen kiadott sajtóanyagban azt írták, hogy a két épületben összesen 16 lakás kap majd helyet, a tömbök kétezer négyzetméteren helyezkednek el. Az épületeket gazdag zöldterület veszi majd körbe, minden lakáshoz öt-öt fát telepítenek.

Kiemelt kép: A balatonfüredi Tagore sétány az őszi napsütésben 2020. október 20-án (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)