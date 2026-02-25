Műsorújság
Szinte felfoghatatlan összegre, 800 milliárd dolláros támogatásra számítanak az ukránok országuk újjáépítésére

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.25. 16:09
Frissítve:
2026.02.25. 16:10

Rusztem Umerov, az ukrán tárgyalódelegáció vezetője csütörtökön Genfben találkozik Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Jared Kushner elnöki tanácsadóval, hogy Ukrajna háború utáni újjáépítéséről tárgyaljanak – jelentette be szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Mindeközben az ukránok 800 milliárd dollárra számítanak, a világbank hétfőn közzétett becslése szerint az ország újjáépítése 588 milliárd dollárba kerülhet majd.

A genfi találkozó célja az is, hogy előkészítsék az Oroszországgal tartandó háromoldalú tárgyalást – mondta el Zelenszkij újságíróknak egy WhatsApp-beszélgetésben. Reményét fejezte ki, hogy a háromoldalú találkozót március elején megtarthatják. Napirendre kerül majd várhatóan az orosz-ukrán fogolycserék kérdése is – tette hozzá.

Ukrajna abban bízik, hogy a következő tíz év során mintegy 800 milliárd dollár – jelenlegi árfolyamon mintegy 256 ezer milliárd forint – támogatást kaphat az ország újjáépítésére. A Világbank hétfőn közzétett becslése szerint az újjáépítés 588 milliárd dollárba kerülhet majd.

Orosz és ukrán tárgyalók idén már három alkalommal egyeztettek egymással amerikai közvetítéssel, de nem tudtak áttörést elérni a legsúlyosabb viták rendezésében.

Kiemelt kép: Egyelőre pontosan senki sem tudja megmondani, hány száz milliárd dollárt emészt majd fel Ukrajna újjáépítése a háború után (Fotó: MTI/AP/Michael Shtekel)

