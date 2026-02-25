Szinte felfoghatatlan összegre, 800 milliárd dolláros támogatásra számítanak az ukránok országuk újjáépítésére

A genfi találkozó célja az is, hogy előkészítsék az Oroszországgal tartandó háromoldalú tárgyalást – mondta el Zelenszkij újságíróknak egy WhatsApp-beszélgetésben. Reményét fejezte ki, hogy a háromoldalú találkozót március elején megtarthatják. Napirendre kerül majd várhatóan az orosz-ukrán fogolycserék kérdése is – tette hozzá.
Ukrajna abban bízik, hogy a következő tíz év során mintegy 800 milliárd dollár – jelenlegi árfolyamon mintegy 256 ezer milliárd forint – támogatást kaphat az ország újjáépítésére. A Világbank hétfőn közzétett becslése szerint az újjáépítés 588 milliárd dollárba kerülhet majd.
Orosz és ukrán tárgyalók idén már három alkalommal egyeztettek egymással amerikai közvetítéssel, de nem tudtak áttörést elérni a legsúlyosabb viták rendezésében.
Kiemelt kép: Egyelőre pontosan senki sem tudja megmondani, hány száz milliárd dollárt emészt majd fel Ukrajna újjáépítése a háború után (Fotó: MTI/AP/Michael Shtekel)