Szinte felfoghatatlan összegre, 800 milliárd dolláros támogatásra számítanak az ukránok országuk újjáépítésére

Rusztem Umerov, az ukrán tárgyalódelegáció vezetője csütörtökön Genfben találkozik Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Jared Kushner elnöki tanácsadóval, hogy Ukrajna háború utáni újjáépítéséről tárgyaljanak – jelentette be szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Mindeközben az ukránok 800 milliárd dollárra számítanak, a világbank hétfőn közzétett becslése szerint az ország újjáépítése 588 milliárd dollárba kerülhet majd.

A genfi találkozó célja az is, hogy előkészítsék az Oroszországgal tartandó háromoldalú tárgyalást – mondta el Zelenszkij újságíróknak egy WhatsApp-beszélgetésben. Reményét fejezte ki, hogy a háromoldalú találkozót március elején megtarthatják. Napirendre kerül majd várhatóan az orosz-ukrán fogolycserék kérdése is – tette hozzá.

Ukrajna abban bízik, hogy a következő tíz év során mintegy 800 milliárd dollár – jelenlegi árfolyamon mintegy 256 ezer milliárd forint – támogatást kaphat az ország újjáépítésére. A Világbank hétfőn közzétett becslése szerint az újjáépítés 588 milliárd dollárba kerülhet majd.

Orosz és ukrán tárgyalók idén már három alkalommal egyeztettek egymással amerikai közvetítéssel, de nem tudtak áttörést elérni a legsúlyosabb viták rendezésében.

Kiemelt kép: Egyelőre pontosan senki sem tudja megmondani, hány száz milliárd dollárt emészt majd fel Ukrajna újjáépítése a háború után (Fotó: MTI/AP/Michael Shtekel)