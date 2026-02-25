Szabó Zsófi: Van egy olyan közösség, amit a gyűlölet táplál, az irigység és a bosszúvágy hajtja

Szabó Zsófi a TV2-nek beszélt egyebek között arról, hogy az utóbbi időszakban őt ért támadások mennyire megviselték. Az Orbán Viktor miniszterelnök által életre Digitális Polgári Körök (DPK) rendezvényein moderátorként is a színpadra lépő műsorvezető nem tudja szó nélkül hagyni, hogy politikai nézetei, értékrendje felvállalása miatt is mennyi gyűlölettel, rosszindulattal szembesül és számára úgy tűnik, van egy olyan közösség, amit a gyűlölet táplál, az irigység és a bosszúvágya hajtja.

Szabó Zsófi a TV2 Tények plusz című műsorában állt ki magáért és beszélt őszintén arról, milyen hatással vannak rá azok a bántások, melyek elsősorban politikai nézeteinek, értékrendjének vállalása óta érik őt.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által életre Digitális Polgári Körök (DPK) rendezvényein moderátorként is a színpadra lépő műsorvezető-médiaszemélyiség elmondta, nem tették a TV2 csatornánál parkolópályára, nem tartja magát leáldozó hullócsillagnak.

„Nektek tudnotok kell arról, hogy a szelfik mögött egy ember van. És igen, nagyon fontos számomra, hogy tudjatok rólam, hogy tudjátok, hogy milyen nehéz volt a tavalyi évem”

– üzent rajongótáborának.

Szabó Zsófi elmondta, rendkívül megviselték a magánéletét érintő támadások, amelyek során megtapasztalta a népszerűség árnyoldalait és sokszor eszébe jutott, hogy ha tehetné, megszüntetné közösségi oldalait és nem lenne képernyőn sem.

Van egy közösség, amelyet a gyűlölet hajt

Hangsúlyozta: két évtizede dolgozik a pályán, és mindig a maximumot próbálja nyújtani, ezért különösen fájdalmas számára a gyűlölet.

„Nem tudom szó nélkül hagyni, hogy mostanság mennyi ember veszi a bátorságot, hogy gyűlölettel és rosszindulattal beszéljen rólam, vagy akár másokról. Először is szeretném leszögezni, hogy én nem egy olyan típusú ember vagyok, aki rosszat akarna a másiknak. De úgy tűnik, van egy olyan közösség, amit a gyűlölet táplál, az irigység és a bosszúvágya hajtja”

– fogalmazott.

Gyermeke ad számára minden egyes nap erőt

Szabó Zsófi édesanyaként még érzékenyebben reagál az online világ agressziójára, ezért úgy döntött: gyermekét távol tartja a nyilvánosságtól. „Ösztönösen azt éreztem, hogy nemcsak az ismertségemtől szeretném megóvni, hanem mindentől. A gyerek arca nem való az internetre. Az online világban az a gyűlöletkeltés, az a gyűlöletbeszéd, az az agresszió mellett, ami most az emberekben benne van, tehát a digitális közösségben egy gyereknek nincs helye” – hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy minden egyes nap hálát ad a Jóistennek, hogy ott van a gyermeke, hogy fogja a kezét, hogy viszi edzésre, hogy beszélgetnek, hogy feltesz neki kérdéseket

„Nekem az anyaság a legnagyobb ajándék az életemben” – mondta a Ripost által szemlézett tévéműsorban Szabó Zsófi.

Kiemelt kép: Szabó Zsófi a digitális polgári körök által szervezett mohácsi háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Illyés Tibor)