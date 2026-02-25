Súlyos kockázatot jelent a háborúpárti nyomásgyakorlás – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal

A háborúpárti gazdasági és politikai nyomásgyakorlás súlyos szuverenitási kockázatot jelent – hívta fel a figyelmet a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) szerdai közleményében.

Azt írták: miközben a brüsszeli elit azt várja el a tagországoktól és az európai emberektől, hogy súlyos pénzügyi áldozatokat vállaljanak Ukrajna harctéri pozícióinak javításáért, bizonyos nyugat-európai hadiipari és energetikai érdekcsoportok számottevő profitra tesznek szert az orosz-ukrán háborúból.

A fegyveres konfliktus elhúzódásában érdekelt olaj- és gázipari, illetve védelmi ipari nagyvállalatok politikai nyomásgyakorló struktúrákba szerveződve kísérelhetik meg háborúpárti irányba mozdítani egyes országok politikai folyamatait

– tették hozzá.

A hivatal szerint fokozottan fennáll a veszélye annak is, hogy e körök – akár pártokba beépülve – megpróbálnak beavatkozni a 2026-os magyarországi országgyűlési választásba, „mivel hazánk következetes békepárti, diplomáciai rendezést sürgető álláspontja ellentétes üzleti érdekeikkel.”

Közölték:

a Tisza Párt egyes politikusai, például Orbán Anita, a párt külügyi vezetője és Kapitány István, a Tisza energetikai szakértője egyértelműen a szóban forgó külföldi érdekcsoportokhoz köthetők. Ezek a csoportok egy olyan kormány hatalomra segítésében érdekeltek, amely támogatja az orosz energiahordozókról való leválást, az európai fegyvergyártás felpörgetését, Ukrajna felfegyverzését és a háborús konfliktus további eszkalációját

– mutattak rá.

Rögzítették továbbá: a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet szerint kulcsfontosságú, hogy a közelgő választás eredményeként megalakuló kormány továbbra is Magyarország szuverén nemzeti érdekeinek képviseletét, ne pedig külföldi nagyvállalatok és nyomásgyakorló formációk magánérdekeinek követését tekintse feladatának.

