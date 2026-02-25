Stabil a kereslet a panellakások iránt

Országos szinten visszaesett az eladó használt lakóingatlanok iránti érdeklődés az év elején, ugyanakkor a panellakások népszerűsége stabilan megmaradt az ingatlan.com friss elemzése szerint.

Az MTI-nek küldött szerdai elemzésük szerint február közepéig idén a lakáspiaci kereslet 24 százalékkal csökkent éves összevetésben, a panellakásoknál viszont csak nagyjából 9,7 százalékkal, míg a téglalakásoknál 28 százalékkal.

A panelek népszerűségének oka a téglaépítésű lakásokhoz képest az árelőnyük – tették hozzá.

Az ingatlan.com adatai szerint februárban több mint 9300 panellakást hirdettek eladásra országszerte. A fővárosban a panellakások négyzetméterárainak a középértéke 1,25 millió forint, ami 21 százalékkal olcsóbb a használt téglaépítésű lakásokénál. A legnagyobb panelkínálatot felvonultató III. kerületben 1,3 millió forintos összeggel lehet számolni. A XI. kerület a legdrágább 1,46 millió forintos négyzetméterenkénti mediánnal, a XIII. kerület 1,38 millió, a XIV. pedig 1,33 millió forinttal szerepel a listán. A legnagyobb panelkínálattal rendelkező vármegyeszékhelyek közül Pécsen 888 ezer, Debrecenben 696 ezer, Szegeden pedig 554 ezer forint a jellemző.

A fővárosi panelpiac jövőjét viszont a portál szerint alapvetően rajzolhatja át az Otthon Start program, aminek köszönhetően több kerületben is 1,5 millió forint alatti négyzetméteráron kerül piacra több ezer új építésű lakás. Ez három jól elkülöníthető zónára oszthatja a jövőben azoknak a kerületeknek a panelpiacát, ahol kormányzati rendeletekkel megtámogatott otthon startos lakásfejlesztések indulnak a közeljövőben: a „veszélyeztetett zóna” a XI., XIII., XIV. kerület, a legnépszerűbb kerületek, ahol a használt panelek árai már most elérik az 1,33-1,46 millió forintos szintet. A „versenyképes” zóna (III., IV., IX., kerület) a belvároshoz viszonylag közeli pesti kerületekben a panelek továbbra is jelentős árelőnyt élveznek, illetve a „biztonságos” zóna (X., XV., XVIII., XIX. kerület); ezekben a külső kerületekben a panelek átlagos négyzetméterára 1,05-1,15 millió forintos sávban mozog.

A közlemény szerint a veszélyeztetett zónában eladó lakások drágulása megállhat, míg a külső kerületekben a panelek árelőnye továbbra is népszerűvé teheti ezeket az ingatlanokat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)