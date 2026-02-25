Sok napsütést, de erős szelet is tartogat a szerda

Általában napos idő várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Keleten viszont a délutáni órákig még maradhatnak felhős, borongós körzetek, arrafelé előfordulhatnak záporok, másutt nem várható csapadék az országban.

A HungaroMet tájékoztatása szerint az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, majd délutántól északkelet felől egyre nagyobb területen keletiesre fordul az áramlás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb marad az idő.

Késő estére -1 és +5 fok közé hűl le a levegő. A kezdetben még felhős tájakon is csökken a felhőzet és általában derült idő várható. Párásság, köd elsősorban a nyugati tájakon képződhet. Csapadék nem lesz. Az északkeleti, keleti szelet a keleti harmadban kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6, 0 fok között alakul, de az északkeleti szélcsendes tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció.