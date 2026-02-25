Sok napsütést, de erős szelet is tartogat a szerda

A HungaroMet tájékoztatása szerint az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik, majd délutántól északkelet felől egyre nagyobb területen keletiesre fordul az áramlás.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb marad az idő.
Késő estére -1 és +5 fok közé hűl le a levegő. A kezdetben még felhős tájakon is csökken a felhőzet és általában derült idő várható. Párásság, köd elsősorban a nyugati tájakon képződhet. Csapadék nem lesz. Az északkeleti, keleti szelet a keleti harmadban kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6, 0 fok között alakul, de az északkeleti szélcsendes tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.
A kiemelt kép illusztráció.