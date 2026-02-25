Rekordhosszúságú kongresszusi beszédében egyetlen mondatot szentelt Ukrajnának Donald Trump

„Nagyon keményen dolgozunk azon, hogy véget vessünk a kilencedik háborúnak, a gyilkosságoknak és a vérontásnak Oroszország és Ukrajna között, ahol havonta 25 ezer katona hal meg. Gondoljanak bele, 25 ezer katona hal meg minden hónapban” – jelentette ki Donald Trump, majd megismételte korábban már hangoztatott álláspontját, miszerint ez a háború „soha nem történt volna meg”, ha ő lett volna az elnök.

Beszédében Trump ezt követően még egyszer utalt az orosz–ukrán háborúra, amikor a NATO-ról szólva megjegyezte, hogy az Egyesült Államok által Ukrajnának nyújtott fegyvereket a szövetségen keresztül adják át.

Trump mostani kongresszusi beszéde több mint 90 percig tartott, amellyel rekordot állított fel: 1964 óta ez volt a leghosszabb, a hagyományosan minden évben megtartott, az ország helyzetéről szóló (State of the Union) elnöki felszólalás, megelőzve a korábbi csúcsot, amelyet 2000-ben Bill Clinton állított fel – írja a Zn.Ua.

A választási kampány során Trump gyakran állította, hogy hivatalba lépése után 24 órán belül megoldja az orosz–ukrán háború kérdését. Az Egyesült Államok diplomáciai erőfeszítései azonban második elnöki ciklusának első évében egyelőre nem állították le a harcokat, annak ellenére, hogy Trump személyesen is próbálta tárgyalóasztalhoz ültetni a feleket: több találkozót szervezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint tavaly augusztusban Alaszkában csúcstalálkozót tartott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Eközben Ukrajna és Oroszország továbbra is delegációkat küld az Egyesült Államokkal folytatott háromoldalú tárgyalásokra. Azonban a The Wall Street Journal szerint azonban ezek az egyeztetések valójában patthelyzethez vezettek, a békefolyamat jelenleg megrekedt, semmi sem utal érdemi előrelépésre, az optimista diplomáciai nyilatkozatok pedig inkább politikai színházzá váltak.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök évértékelő beszédét tartja a törvényhozás, a kongresszus két háza előtt a washingtoni Capitoliumban 2026. február 24-én. Mögötte J.D. Vance alelnök (b) és Mike Johnson, az amerikai képviselőház republikánus elnöke (Fotó: MTI/EPA/Kenny Holston pool)