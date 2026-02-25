Pénzhamisítás miatt tartóztattak le egy férfit Mezőtúron

A Szolnoki Járásbíróság elrendelte annak a mezőtúri férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint különböző címletű hamis euróbankjegyeket szerzett be, hogy azokkal fizessen – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség szerdán közleményben az MTI-vel.

A Szolnoki Járási Ügyészség pénzhamisítás bűntette miatt indítványozta a mezőtúri férfi letartóztatását – írták.

A megalapozott gyanú szerint a 47 éves férfi február 18-án egy ismeretlentől több, 10-es és 50-es címletű, hamis euróbankjegyeket vásárolt Gyomaendrődön.

A férfi és két társa – akik szintén tudtak a valuta hamis voltáról – három nap alatt, három településen, tizenkét alkalommal kísérelt meg fizetni a hamis címletekkel benzinkutakon, áruházakban illetve ismeretleneknek. Ezen vásárlások során hét esetben fogadták el a hamis pénzt, négy esetben pedig azért utasították el, mert az adott helyen nem lehet euróval fizetni – olvasható.

Az elkövetők utolsó alkalommal egy olyan töltőállomáson akarták felhasználni a hamis eurót, ahol egy nappal korábban már sikerrel jártak, azonban az ott dolgozók időközben felismerték a valuta hamis voltát, így az újabb próbálkozás során értesítették a rendőrséget – tájékoztattak.

Az ügyészség azért is indítványozta a felfüggesztett szabadságvesztés és büntetőeljárások hatálya alatt álló férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára tekintettel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a férfi letartóztatását – szerepel a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció: egy dolgozó becsomagolt tízezres bankjegyeket pakol a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Logisztikai Központjában. Igen kedvezőtlen nemzetközi összehasonlításban a pénzhamisítás magyarországi helyzete, egy millió valódi bankjegyre 2007-2010 átlagában 26 hamis pénz jutott, szemben a 8 darabos cseh, a 3 darabos román, vagy 17 darabos lengyel átlaggal. MTI Fotó: Máthé Zoltán.