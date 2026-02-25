Orosz miniszterelnök: az orosz gazdaság a nehézségek ellenére megőrizte pozitív dinamikáját

A nehézségek ellenére az orosz gazdaság megőrizte pozitív dinamikáját – jelentette ki Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök a kormánya tavalyi teljesítményéről szerdán Moszkvában a parlament alsóházában megtarott összegzésében.

„Oroszország továbbra is fejlődik, minden külső akadályozási kísérlet ellenére – beleértve a növekvő szankciós nyomást, a vámháborúkat és más számos kihívást, amelyek növelik a kereskedelmi és gazdasági fejlődés egyensúlytalanságait” – mondta a miniszterelnök.

Misusztyin szerint ennek érdekében a kormány a többi között bonyolult költségvetést fogadott el és megváltoztatta az adórendszert, ami szavatolja az ország biztonságát, a szociálpolitika folytatását és a régiók támogatását.

Közölte, hogy Oroszország bruttó hazai terméke (GDP) 2025-ben egy százalékkal nőtt, az elmúlt három évben pedig tíz százalékos növekedést ért el, miközben az infláció 5,6 százalékra csökkent.

A kormányfő által felsorolt adatok értelmében az ipari termelés a szankciók ellenére is 1,3 százalékkal nőtt, elsősorban a feldolgozóiparnak köszönhetően, amely az elmúlt évben 3,6 százalékkal növekedett, meghaladva a prognózisokat. A nem nyersanyag- és nem energiaipari export csaknem 9,5 százalékkal nőtt, megközelítve a 13 billió rubelt (egy rubel jelenleg hozzávetőlegesen 4,1 forintot ér).

A további fejlődés kulcsát a nemzeti technológiai kompetenciák növelésében nevezte meg. Elmondta, hogy az alaptőkébe áramló források tavaly a 2024-es szinten maradtak. Prioritásnak nevezte „az exportáramlatok átirányítását” a hazai gazdaság ösztönzésére. Közölte, hogy a munkanélküliség 2,2 százalékos, a minimálbér pedig az elmúlt évben 27 ezer rubelre (mintegy 111 ezer forintra) emelkedett, ami több mint 16,5 százalékos növekedést jelent.

Emlékeztetett arra, hogy hatóságok megkezdték ellenőrzött személyek nyilvántartását, ahová mintegy 840 ezer, Oroszországban illegálisan tartózkodó személyt vettek fel.

Elmondta, hogy több mint kilencmillió, az országban élő külföldi már leadta biometrikus adatait. Kilátásba helyezte, hogy a kormány tovább fejleszti a külföldi munkavállalók célzott, szervezett toborzását, főként a hazájukban.

Hangsúlyozta: a kormány biztosítja a hadsereg számára a „különleges hadművelethez” szükséges fegyvereket és haditechnikát, egyes típusok szállításai 2025-ben több tíz százalékkal nőttek meg.

Az állam kiemelkedő fontosságú feladatának nevezte a „különleges hadműveletben” harcoló katonák és családjuk támogatását. Mint mondta, a kormány minden feltételt megteremtett a visszatérőknek a polgári életben való előmeneteléhez. Több ezer átfogó rehabilitáción vett részt a Szociális Alap 12 központjában.

A régiófejlesztéssel kapcsolatban egyebek között elmondta, hogy elmúlt évben több mint 28 ezer kilométernyi közutat modernizáltak és építettek, ami 15 százalékkal több, mint 2024-ben. A nagysebességű vasútvonalak hálózatának kiépítését a legnagyobb infrastrukturális projektnek nevezte, megemlítve, hogy a Moszkva-Szentpétervár vonal szakaszain már megkezdődtek az építési munkálatok. A szociálpolitikai támogatások rendszerét taglalva egyebek között kitért rá, hogy a családi jelzálogkölcsön kamatlába jelenleg 6 százalék és hogy tavaly több mint 960 ezren vettek igénybe hitelt lakáskörülményeinek javítása érdekében. Misusztyin szerint 2025-ben ennek a jelzáloghitel-típusnak a piaci részesedése elérte a 90 százalékot. Tavaly közel százezer ember költözött el a rozoga és veszélyessé vált ingatlanból modern lakásba.

Az egészségügyről szólva közölte, hogy az orvosok száma az elmúlt két év alatt több mint 12 ezerrel növekedett, Oroszországban nincs gyógyszerhiány, a létfontosságú és legfontosabb gyógyszerek elérhetősége online nyomon követhető, növekszik a belföldi gyógyszerek gyártása. „Jelenleg számos klinikai vizsgálat folyik (…) olyan készítménnyel, amelyeknek nincs külföldi megfelelője. (…) Ez az allergia elleni vakcina, különösen a nyírfa pollenre és az ételallergiára. Ez a rák, különösen a hólyagrák kezelésében rendkívül fontos készítmények. Ezek fájdalomcsillapító gyógyszerek, neurokognitív zavarok, egyebek között memória- és figyelemgyengeség korrekciójára szolgáló gyógyszerek” – hangoztatta Misusztyin. Bejelentette, hogy a különböző ráktípusok elleni oltásokat be fogják építeni a kötelező egészségbiztosítási programba.

