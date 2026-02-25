Orbán Viktor elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését

A Védelmi Tanács ülése után jelentkezett be Orbán Viktor a Facebookon, a testület mostani egyeztetésére a Barátság kőolajvezeték leállításának utóhatásai miatt került sor. A miniszterelnök arról tájékoztatott, Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében, emiatt elrendelte a a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat rendelt el.

A miniszterelnök emlékeztetett, január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra. Elmondása szerint „az adatokból egyértelmű, hogy ennek a példa nélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak”.

„Az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára”

– hangsúlyozta Orbán Viktor. A nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolói alapján Orbán Viktor szerint „Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében”.

„Ezért elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését!”

– jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő szavai szerint az intézkedése azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket telepítenek, a rendőrség pedig a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd.

„Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig elrendeltem a drónrepülési tilalmat! Magyarországot nem lehet zsarolni!”

– szögezte le Orbán Viktor.

Mivel Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítást – amelyet bevallottan a 2026-os országgyűlési választásokba való beavatkozás szándékával lépett meg –, Magyarország válaszul leállította az Ukrajnába történő dízelellátást. Ezenfelül – ahogy erről előzőleg a hirado.hu is beszámolt – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter leszögezte:

Magyarország addig nem támogat újabb, Ukrajnával kapcsolatos európai uniós döntéseket, amíg nem áll helyre a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába a Barátság vezetéken.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Budapest és Pozsony energiaellátásának biztonsága nem lehet politikai viták tárgya. Az Európai Tanács elnöke, António Costa arra kérte a magyar kormányt, hogy járjon el a december 18-i közös döntésünkkel összhangban, és oldja fel a 90 milliárd eurós Ukrajnát támogató hitel végrehajtásának blokkolását. Orbán Viktor válaszlevelében kifejtette:

„Ukrajna energia-vészhelyzetet teremt Magyarországon, és ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez nem lehetséges”

– írta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Ukrajna célja, hogy a választások előtt üzemanyaghiány alakuljon ki Magyarországon.

