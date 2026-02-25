Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Orbán Viktor bejelentette: 150 ezer forint egyszeri juttatásról döntöttek a pedagógusok számára

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.02.25. 21:43

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Egyszeri, 150 ezer forintos juttatásról döntött a kormány a pedagógusok számára – jelentette be Orbán Viktor szerdán a Megafon Klub rendezvényén. A részletekről várhatóan a csütörtöki kormányinfón adnak bővebb tájékoztatást.

A miniszterelnök egy, a közönségben ülő tanár kérdésére reagálva beszélt az intézkedésről az eseményenírja a Blikk.

Kapcsolódó tartalom

Az intézkedésről szóló idézetet a magyar kormány közösségi oldalán is megosztották.

Orbán Viktor az eseményen kiemelte, hogy

a pedagógusok átlagbére jelenleg 800–900 ezer forint körül alakul.

A kormányfő a rendezvényen több más témát is érintett, amikről a hirado.hu is beszámolt. A most bejelentett juttatás pontos feltételeiről és kifizetésének ütemezéséről várhatóan a csütörtöki kormányinfón közölnek további részleteket.

Kiemelt kép forrása: MTI/Ruprech Judit

pedagógustámogatás Orbán Viktor

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

Ajánljuk még

 