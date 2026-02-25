Orbán Viktor bejelentette: 150 ezer forint egyszeri juttatásról döntöttek a pedagógusok számára

A miniszterelnök egy, a közönségben ülő tanár kérdésére reagálva beszélt az intézkedésről az eseményen – írja a Blikk.
Az intézkedésről szóló idézetet a magyar kormány közösségi oldalán is megosztották.
Orbán Viktor az eseményen kiemelte, hogy
a pedagógusok átlagbére jelenleg 800–900 ezer forint körül alakul.
A kormányfő a rendezvényen több más témát is érintett, amikről a hirado.hu is beszámolt. A most bejelentett juttatás pontos feltételeiről és kifizetésének ütemezéséről várhatóan a csütörtöki kormányinfón közölnek további részleteket.
Kiemelt kép forrása: MTI/Ruprech Judit