Orbán Viktor bejelentette: 150 ezer forint egyszeri juttatásról döntöttek a pedagógusok számára

Egyszeri, 150 ezer forintos juttatásról döntött a kormány a pedagógusok számára – jelentette be Orbán Viktor szerdán a Megafon Klub rendezvényén. A részletekről várhatóan a csütörtöki kormányinfón adnak bővebb tájékoztatást.

A miniszterelnök egy, a közönségben ülő tanár kérdésére reagálva beszélt az intézkedésről az eseményen – írja a Blikk.

Az intézkedésről szóló idézetet a magyar kormány közösségi oldalán is megosztották.