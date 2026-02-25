Orbán Viktor: Az ukránok további lépésekre készülnek Magyarország ellen

Orbán Viktor szerda este a Megafon Központ eseményén adott interjút.

Cikkünk frissül!

A pódiumbeszélgetésen Orbán Viktort először arról kérdezte a műsorvezető, Bohár Dániel: számított-e arra, hogy az idei választási kampányban lehet-e olyan szakasz, amelyben „Zelenszkij elnök úr kőolajjal fenyegeti Magyarországot”, miközben „Brüsszel és a hazai ellenzék is partnere”.

Orbán Viktor válaszában azt mondta: erre nem, sokkal inkább személyes fenyegetésekre számított, és arra, hogy „piszkoskodás” lesz a kampányban. Ami viszont most történik, az tényleg veszélyes és kockázatos – tette hozzá.

„Azt hiszem, hogy ez egy kockázatos lépés volt az ukránok részéről” – mondta, hozzáfűzve: Magyarország elegendő tartalékot halmozott fel, ezért az ukránok nem tudják elérni céljaikat. Megjegyezte: azt a célt nem tudják elérni az ukránok, hogy 1000 forintos benzinár vagy káosz, ellátási bizonytalanság legyen Magyarországon, hogy azt lehessen mondani: a kormány nem tudja megvédeni az ország érdekeit, nem tudja biztosítani a gazdaság normális működését.

A kérdésre, hogy az ukránok tehetnek-e további, az eddigieknél keményebb lépéseket a jövőben információi szerint

Orbán Viktor azt válaszolta, hogy igen, de hozzátette: erről egyelőre nem árulhat el többet.

Majd emlékeztetett arra, hogy szerda reggel így is össze kellett hívni a védelmi tanácsot további intézkedések érdekében. „Ne lepődjenek meg, hogyha gyakrabban látnak járőröző rendőröket (…) vagy hogyha föltűnnek energetikai létesítmények közelében katonai egységek is” – mondta.

„Nem könnyű a helyzet. Az ukránok tudnak rajtunk szorítani, de mi is tudunk rajtuk szorítani” – fűzte hozzá nem sokkal később, miközben arról beszélt, hogy az ilyen esetekben „az elején megálljt kell parancsolni”, ellenlépéseket kell tenni. „Van is most ebből valami fenyegetőzés, ma is kaptak leveleket” – tette hozzá azzal kapcsolatban, hogy leállították az Ukrajnának adott 90 milliárdos hitelt.

„Azt tudom mondani önöknek, hogy nincs fizikai akadálya annak, hogy az a vezeték újra működésbe lépjen” – tette még hozzá Orbán Viktor a Barátság kőolajvezetékről. Majd megjegyezte: az ukránoknak áprilisig van pénzük arra, hogy kifizessék a számláikat, ezért végül kénytelenek lesznek újraindítani a tranzitot.

„Ha megindulnak, lesz pénzük az ukránoknak, ha nem indulnak meg, nem lesz pénzük”

– fűzte hozzá a vezetéken történő olajszállítást illetően, miközben azt is megjegyezte, hogy a szankciókat ettől függetlenül sem fogják többé jóváhagyni.

A beszélgetést itt lehet követni:

