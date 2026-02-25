Nyomást gyakorolnának Magyarországra az EU vezetői, hogy oldja fel az Ukrajnával szembeni vétókat

A portál szerint a vizit egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy Brüsszel – meglepő módon –

Volodimir Zelenszkij utasítgatása és követelőzése ellenére sem hajlandó konkrét időpontot mondani Ukrajna EU-csatlakozására.

Az ukrán elnök korábban egy 2027-es céldátum kitűzését szorgalmazta. „2027 számunkra nagyon fontos év, és – remélem – megvalósítható is. Így Putyin nem tudja évtizedekre blokkolni a tagságunkat” – mondta.

Ursula von der Leyen ezzel kapcsolatban világossá tette: „Az Önök által kitűzött dátum az a mérce, amelyhez igazodni szeretnének […], a mi részünkről azonban önmagukban határidők megállapítása nem lehetséges.” Vagyis jelezte azt, hogy az ukrán vezetés által erőltetett 2027-es céldátum jelenleg nem reális.

Szó esett a 90 milliárd eurós hitelcsomag és azokról az újabb szankciókról is, amelyeket a magyar kormány jelenleg blokkol a Barátság vezeték körüli ügyek miatt. Ursula von der Leyen ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: „A kimondott szót nem lehet megszegni.”

Emellett az Európa Bizottság közölte, hogy további közel 200 milliárd eurót adnának Ukrajnának, amit három fő prioritásra költenének. Ezek közt jelölte meg:

a hadsereg támogatását,

az energiarendszer stabilizálását és

az Oroszországgal szembeni nyomás fokozását.

A katonai együttműködés kiterjesztéséről az EB elnöke azt mondta: „Ez segíteni fog abban, hogy a bátor ukrán erők számára korszerű védelmi eszközöket szerezzenek be, állítsanak elő, fejlesszenek és biztosítsanak.” Mindeközben beszélt az Ukrajnának nyújtott energetikai segítségről, és arról, hogy Oroszországot további szankcióknak fogják alávetni.

Nyomást gyakorolnának Magyarországra a vétók ügyében

Ugyanakkor a csúcstalálkozón az uniós vezetők beszéltek arról is, hogy rá kell bírni a magyar kormány a 90 milliárdos hitel és a korábban elfogadott szanckiók ügyében bevezetett vétók feloldására. A Mandiner szerint

Brüsszel lényegében megpróbálja megkerülni a magyar vétót: a tagállamok egy része már elfogadott két jogi eszközt, amelyek lehetővé tehetik a hitel folyósítását.

Ursula von der Leyen a keddi találkozón egyértelművé tette: „A hitelről decemberben 27 állam- és kormányfő állapodott meg. Szavukat adták, és az adott szót nem lehet megszegni. Így vagy úgy, de be fogjuk tartani az ígéretünket.”

António Costa előzőleg levélben is igyekezett nyomást gyakorolni Magyarországra, hangsúlyozva, hogy az Európai Tanács döntéseinek tiszteletben tartása az uniós együttműködés alapelve.

Orbán Viktor miniszterelnök előzőleg a következőképpen kommentálta a kijevi találkozót: „A háborúpártiak összegyűltek Kijevben, és eldöntötték, hogy folytatni fogják a háborút, és hogy nem érdeklik őket a magyar energiaárak. Magyar Péterrel Münchenben paktumot kötöttek, őt támogatják a magyar választásokon, mert akkor Magyarországot is fel lehet használni a háborúban.”

Kiemelt kép: (B-j) António Costa, az Európai Tanács elnöke, Olena Zelenszka, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felesége, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Alexander Stubb finn elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kristen Michal észt miniszterelnök megemlékezésen vesz részt a háború ukrán áldozatainak emlékművénél a kijevi Függetlenség téren 2026. február 24-én, az Ukrajna elleni orosz háború kitörésének negyedik évfordulóján. MTI/EPA/PAP/Marcin Obara.