Nem valószínű, hogy a Jobbik kormányt fog alakítani, de súlyos társadalmi kérdéseket tud képviselni a parlamentben - jelentette ki a párt elnöke a 48 percben

Adorján Béla , a Jobbik elnöke az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorában kedden tagadta a párt alacsony támogatottságáról szóló híreszteléseket, majd kifejtette véleményét a parlamentbe jutási esélyeikről.

A műsor második részében Adorján Béla, a Jobbik elnöke elmondta, 104 jelöltet állítottak, akik közül körülbelül 30 nem párttag, civilként támogatják őket. Visszautasította azt, hogy a Jobbik 0–1 százalék közti támogatottsággal rendelkezik, hangsúlyozta, hogy ő Vásárosnaményben és környékén három nap alatt csaknem ezer ajánlást gyűjtött össze. Szerinte úgy jönnek ki ezek a mérési számok – és ezt háromszor saját fülével hallotta –, hogy nincs is benne a Jobbik a közvélemény-kutató cégek kérdéssorában.

Adorján Béla közölte, választási- és nem kormányprogramjuk van;

nem tartja valószínűnek, hogy a Jobbik kormányt fog alakítani, de hangsúlyozta, hogy „súlyos társadalmi kérdéseket” tudnak képviselni a parlamentben.

A devizahitelesek ügyét említette – amely szavai szerint mintegy kétmillió embert érint – és a gyermekvédelmet. Koalíciókötésben nem gondolkoznak, de a parlamentbe jutás esetén a kormányváltást fogják támogatni – jelentette ki.

A Jobbik elnöke elmondta, pártja leginkább egy „normális Magyarországot szeretne, ahol alapvetés az emberi méltósághoz való jog”. Állást foglalt a plurális demokrácia mellett, elutasítva a Tisza Pártnak azt a hozzáállását, mely szerint csak nekik kellene indulniuk az ellenzéki oldalon.

„Magyar Péter bőven a NER-ben teljesített szolgálatot, mikor én már ott voltam a grundon”

– fogalmazott.

Megjegyezte, szerinte

ez az ellenzéki kultúra „szomorúbb hellyé tette Magyarországot”.

Adorján Béla az orosz–ukrán háborúról szólva azt mondta, a kárpátaljai magyarságot óriási veszteségek érik, „kitaszítottként, üldözöttként élnek saját földjükön”. Szerinte a „korrupció és a maffia melegágya Ukrajna”, bármilyen diplomáciai áron meg kell kötni a békét, „meg kell húzni azt a határvonalat, amíg ebbe a pénznyelőbe tovább toljuk a támogatásokat”.

Hozzátette, véleménye szerint a Barátság kőolajvezeték elzárásával Ukrajna beavatkozik a választásba, aminek a gyökere az lehet, hogy „a magyar közösség szálka az ukrán vezetésnek”.

A Jobbik elnöke hangsúlyozta, pártja számára is kulcsfontosságú Magyarország szuverenitásának és biztonságának, valamint az energiabiztonságnak a kérdése. „Ilyen szempontból a Jobbik nemzeti pártként viselkedik” – mondta.

Kiemelt kép: Adorján Béla, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke beszédet mond a párt kampánynyitó rendezvényén a fõvárosi Offkultur rendezvényházban 2026. február 15-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)