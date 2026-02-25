Négy év gyász és túlélés: az ukrajnai háború borzalmainak hétköznapi arcai

Miközben az Európai Unió és Ukrajna a háború folytatását tervezi, a legnagyobb árat a civilek fizetik. A hadköteleseket és a korábban felmentetteket brutális kényszersorozások fenyegetik. A harctéren katonák tízezrei tűnnek el nyomtalanul, a családok pedig a remény fogságában képtelenek meggyászolni szeretteiket. A mindennapok szintén egyre kilátástalanabbá válnak, az emberek sokszor a romok között, áram- és vízhiány közepette küzdenek a túlélésért.

Már több mint egymillió áldozatot követelt az ukrajnai háború, amelynek elhúzódása ennél is súlyosabb emberi veszteségekkel fenyeget.

A négy évvel ezelőtt kirobbant konfliktus demográfiai és társadalmi következményei történelmi léptékűvé váltak. Ukrajnából milliók menekültek külföldre, városok néptelenednek el, miközben a közösségek is széthullanak.

A harctéri és civil áldozatok száma folyamatosan nő, és minden egyes adat mögött szétszakadt családok és megtört életek állnak. A rakétacsapások egyetlen pillanat alatt oltanak ki tucatnyi ártatlan életet. A városok felett állandósult robbanások és légiriadók generációk biztonságérzetét rombolják szét.

A front mindkét oldalán katonák esnek hadifogságba, ahol sokan kínzásokról, embertelen körülményekről és maradandó traumákról számolnak be. Akik visszatérnek, gyakran súlyos testi és lelki sérülésekkel próbálják újrakezdeni az életüket.

Az orosz és ukrán katonák között több tízezren veszítették el végtagjaikat vagy szenvedtek maradandó egészségkárosodást. Számukra a háború nem ért véget a frontvonalon, hosszú rehabilitáció és maradandó fogyatékosság kíséri tovább mindennapjaikat.

Gyász nélkül: családok százezrei élnek bizonytalanságban

A háború egyik legkegyetlenebb következménye azoknak a családoknak a sorsa, akik nem tudnak gyászolni, mert nincs bizonyosság szeretteik hollétéről. Az ukrán településeken nem ritka, hogy egy fiú, férj vagy édesapa úgy tűnik el, hogy hónapokon, sőt akár éveken át semmilyen hivatalos értesítés nem érkezik róla.

A hozzátartozók így nem tudnak megbékélni a fájdalmukkal, mert a remény és a kétségbeesés egyszerre tartja őket fogva. Amíg nincs teljes bizonyosság a halálról, addig a gyász sem kezdődhet el igazán, és a mindennapokat a várakozás gyötrő bizonytalansága határozza meg.

Az Ukrajnai Vöröskereszt a háború kitörése óta több százezer megkeresést kapott olyan családoktól, akik eltűnt hozzátartozóikat keresik.

Natália férje például még 2024 májusában tűnt el az ukrán frontvonalon. A nő hosszú hónapokig kereste társát, de semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott az ukrán hatóságoktól. Szerette holttestét végül csak egy 2025-ben lezajlott hazaszállítási akció keretében kaphatta meg.

„Ez az egész kereséssel töltött év szörnyű volt, maga a pokol. Annyi ember megy keresztül a bizonytalanság gyötrelmén” – jelentette ki a férjét gyászoló feleség.

Egy ukrán nő sírva ölel át egy férfit egy Harkivnál megrongálódott lakóépület közelében 2025. április 18-án (Fotó: Sergey Bobok/AFP)

Kényszersorozás: az ukrán és kárpátaljai magyar családok tragédiája

A háború elhúzódásával Ukrajna demográfiai és gazdasági válsága is rendkívül súlyos méreteket ölt. A harctéri és civil áldozatok mellett több millió ukrán menekült külföldre, súlyos a munkaerőhiány, miközben az ország működőképessége megrendült.

Egyre kevesebb a hadra fogható férfi, az utánpótlási gondok pedig kritikus szintet értek el. Kijev több ezer külföldi önkéntest, köztük kolumbiai zsoldosokat is bevet a háborúban, amelyek továbbra sem oldják meg a problémát. A mozgósítás hivatalosan a 25 év feletti férfiakat érinti, de a fiatalabb korosztályt még a magasabb bónuszokkal sem képesek bevonzani.

A kényszersorozásról szóló beszámolók tovább növelik a félelmet és a bizalmatlanságot. Számos felvétel tanúsítja, hogy a toborzók egyre agresszívabban lépnek fel, és már az utcáról vagy nyilvános helyekről is elhurcolják a férfiakat, hogy erőszakkal vigyék be őket a katonai központokba.

A visszaélések egyre gyakoribbak, és nem ritka, hogy az érintetteket egyéni mérlegelés alapján, egészségi állapotuk vagy családi körülményeik figyelmen kívül hagyásával kötelezik szolgálatra.

A hadkötelesek jelentős része félti a családját vagy kilátástalannak látja a fronton rá váró sorsot, ezért életveszély árán is a szökést választja. Az illegális határátléptetés így Ukrajnában is virágzó üzletté vált, ahol az embercsempész csoportok milliós összegekért vállalják, hogy a menekülő férfiakat az Európai Unió területére csempésszék.

A kényszersorozások egyik legmegrázóbb magyar vonatkozása Sebestyén József nevéhez kötődik. A 45 éves kárpátaljai magyar családapát 2025 júniusában úgy hurcolták el Beregszász utcájáról, hogy nem kapott behívót, valamint katonai szolgálatra alkalmasként sem tartották nyilván.

A magyar férfit egy Munkács melletti erdős területen lévő hadkiegészítő központban vasdorongokkal agyba-főbe ütötték és megalázták a toborzótisztek, mert nem volt hajlandó fegyvert fogni.

Sebestyén József a szabadulása után a munkácsi kórházba, majd a beregszászi elmegyógyintézetbe került, ahol három héttel később belehalt a sérüléseibe. A brutális bántalmazásról több videófelvétel is felkerült a közösségi portálokra, ám az ukrán nyomozó hatóságok ennek ellenére sem állapítottak meg szabálytalanságot.

Tavaly érvényes halasztásuk ellenére négy magyar egyetemistát tartottak fogva a beregszászi hadkiegészítő parancsnokságon. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség álláspontja szerint a hallgatók csupán adategyeztetés miatt jelentek meg, mégis jogellenes kényszersorozás áldozataivá váltak. A szervezet hivatalos levélben sürgette az ukrán hatóságok azonnali intézkedését.

Makkosjánosiban egy beteg édesanyját ápoló magyar férfit hurcoltak el a toborzók annak ellenére, hogy korábban felmentést kapott a szolgálat alól.

Hasonló eset történt 2026 januárjában a beregszászi járásban is, ahol egy szívbeteg, szintén felmentett magyar férfit vittek el rendvédelmi erők az utcáról. Reban Zsolt rosszul lett a kiképzés alatt, majd rövidesen meghalt.

Áram- és víz nélkül: folyamatos küzdelem a túlélésért

Ukrajna infrastruktúrájának összeomlása, a nélkülözés, a sötétség és a hideg szintén életveszélyes csapásokat mér a civilekre. Kijevben az orosz légitámadások megrongálták az energiaellátó létesítményeket, így február elején egész városrészek maradtak áram, fűtés és víz nélkül a téli mínuszokban.

A helyreállításon dolgozó munkások közül többen a frontról, sebesülten tértek vissza, hogy hajnaltól éjfélig dolgozzanak. Előfordult, hogy több munkás végkimerülésben halt meg, amit Vitalij Klicsko is megerősített.

Kijev polgármestere szerint a szolgáltatások helyreállítása szinte lehetetlen küldetéssé vált, a főváros pedig a katasztrófa szélére sodródott.

Natalija Sevcsenko, egy 75 éves rokkantnyugdíjas egy ágyon ül áram és fűtés nélküli lakásában Kijevben, 2026. január 26-án, miután orosz rakéta- és dróntámadások érték az ukrán energetikai infrastruktúrát (Fotó: Roman Pilipey/AFP)

A megrongálódott kórházak és a részlegesen működő iskolák szintén nehezítik az ukrán lakosok életet. A civilek nemcsak a robbanásoktól félnek, hanem attól is, hogy nem tudják ellátni beteg hozzátartozóikat, nem jutnak el a munkahelyükre, vagy nem tudják melegen tartani otthonaikat.

Miközben az Európai Unió és Ukrajna a háború folytatását tervezi, a legnagyobb árat a civilek fizetik. Százezrek élnek félelemben és szenvedésben, családok szakadnak szét, valamint közösségek omlanak össze az alapvető szolgáltatások hiánya miatt.

Kiemelt kép: Rokonok és barátok gyászolják az orosz rakétatámadásban elhunyt szeretteiket Kramatorszkban, Donyeck megyében, 2024. február 22-én (Fotó: Anatolii Stepanov/AFP)