Montenegró kihívja Ukrajnát: ők akarnak lenni az EU következő csatlakozói

A montenegrói kormány bejelentette szerdán, hogy az év végéig lezárja az uniós csatlakozási tárgyalások minden fejezetét, valamint hogy a leendő tagságra készülve a nemzeti légitársaság erre utaló felirattal látta el az egyik repülőgépét. Az ország 2028-ban szeretne az Európai Unió következő, 28. tagjává válni.

A repülőgép arculatának kialakítása egy széleskörű kampány része, amelyben a csatlakozás 2028-as tervezett időpontjáig részt vesznek különböző intézmények, gazdasági szereplők, művészek, tudósok és sportolók is. A kezdeményezés célja, hogy a hazai mellett az európai közvélemény is megismerje az ország EU-integrációs folyamatában elért eredményeket.

Milojko Spajic miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

a nemzeti légitársaságnak, az Air Montenegrónak a repülőgépén elhelyezett üzenet – „in 28 by 2028 – The next EU member” – nem pusztán szimbolikus, hanem stratégiai jelentőségű állásfoglalás.

A kormányfő szerint a kampánynak az az üzenete, hogy Montenegró Európát hozza az országba, egyúttal Európába viszi Montenegrót. Kiemelte, hogy az ország nem csak kiváló természeti adottságokat, hanem stabilitást, új energiát és a sokszínűségben rejlő egység példáját kínálja Európának.

Ukrajna már egy évvel korábban, 2027-ben szeretne csatlakozni az unióhoz – többek közt erről beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kedden.

Kiemelt kép: Milojko Spajic montenegrói miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)