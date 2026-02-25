Műsorújság
„Meowszaki” ellenőrzés Csengeren: mezőgazdasági gépbe szorult cicát szabadítottak ki a helyi tűzoltók

Szerző: hirado.hu
2026.02.25. 18:04

Csengeren egy különleges „műszaki (meowszaki) ellenőrzés” zajlott: a főszereplő nem szerelő, hanem egy kíváncsi cica volt, aki az alapos vizsgálat közben beszorult egy gép alvázába.

Nem minden nap látni, hogy egy macska műszaki ellenőrzést végez. Csengeren egy helyi cica épp egy mezőgazdasági gép fémcsövét nézte meg alaposan, és közben beszorult a feje – írja az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán.

A helyi tűzoltók gyorsan a segítségére siettek, és szakszerűen kiszabadították a pórul járt négylábút. Szerencsére a cica sértetlenül tért vissza gazdájához.

Kiemelt kép forrása: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook/Csengeri ÖTP

