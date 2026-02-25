„Meowszaki” ellenőrzés Csengeren: mezőgazdasági gépbe szorult cicát szabadítottak ki a helyi tűzoltók

Nem minden nap látni, hogy egy macska műszaki ellenőrzést végez. Csengeren egy helyi cica épp egy mezőgazdasági gép fémcsövét nézte meg alaposan, és közben beszorult a feje – írja az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán.
A helyi tűzoltók gyorsan a segítségére siettek, és szakszerűen kiszabadították a pórul járt négylábút. Szerencsére a cica sértetlenül tért vissza gazdájához.
Kiemelt kép forrása: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook/Csengeri ÖTP