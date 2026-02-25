Mellbevágó felvétel: egy sirályt találtak el a labdával a török futballmérkőzésen, újra kellett éleszteni – VIDEÓ

A világhálón futótűzként terjedő felvétel tanúsága szerint izgalmas jelenetsor zajlott le egy törökországi amatőr futballmérkőzésen.

A pályára zuhant egy alacsonyan repülő sirály, miután a kapus eltalálta őt a labdával.

A meccs félbeszakadt, a szurkolók és a játékosok pedig feszülten figyelték, ahogy a Yurdum Spor csapatkapitánya, Gani Catan rögtön a sirály segítségére sietett, és próbálta újraéleszteni.

A nem hétköznapi elsősegélynyújtás végül sikeresnek bizonyult, a sirály magához tért, ezt követően szakszerű orvosi ellátást és vizet is kapott. A szárnya ugyan eltörött, de túlélte a történteket.

„Valami leesett az égből, és láttam, hogy egy sirály az. Az első dolog, ami az eszembe jutott, a szívmasszázs volt, mivel nem tudott lélegezni. Így aztán szerencsét próbáltam” – árulta el az amatőr labdarúgó az Anadolu török hírügynökségnek a France24 beszámolója szerint.

Kiemelt kép forrása: Reddit.com.