Megvan a Louvre új igazgatója, miután elődje lemondott a műkincslopás miatt

Christophe Leribault, a versailles-i kastély elnöke vette át a világ leglátogatottabb múzeumának vezetését szerdán az előző nap lemondott Laurence des Carstól.

A 62 éves kulturális örökségvédelmi szakembert a kormányülésen nevezték ki. „Fontos projekteket kell irányítania az intézmény jövője érdekében” – mondta Maud Bregeon kormányszóvivő, példaként említve a biztonságos működést és a modernizációt. A Louvre felügyeleti hatóságaként a kulturális minisztérium jelezte, hogy a Louvre új igazgatójának vissza kell állítania a bizalmi légkört is a múzeumban.

A Louvre-t 2021 óta vezető Laurence des Cars kedden lemondott, miután az októberi műkincsrablás óta a világ leglátogatottabb múzeuma állandó közéleti viták középpontjában áll.

Kapcsolódó tartalom Négy hónappal az évszázad rablása után lemondott a Louvre elnöke Az októberi műkincsrablás óta a közéleti viták középpontjában áll Louvre.

Emlékezetes: október 19-én fényes nappal, néhány perc alatt 88 millió euró értékű koronaékszert vittek el az Apolló Galéria tárlóiból, novemberben az ókori görög műkincseket kiállító Campana Galériát kellett lezárni a födém gerendáinak meggyengülése miatt, december 15-től a párizsi Louvre dolgozói határozatlan idejű sztrájkot hirdettek, tiltakozásul a romló munkakörülményeik és az elégtelen források miatt.

Februárban egy széles körű jegyértékesítési csalást leplezett le a rendőrség, amiből a múzeumnak több mint 10 millió euró kára keletkezett. Az ügyben kilenc gyanúsítottat előállítottak, köztük a múzeum két dolgozóját, majd néhány nappal később csőtörés történt a Louvre-ban, ami miatt a múzeum több termét lezárták.

Ebben a helyzetben Christophe Leribault elsődleges feladata a múzeum biztosítása és modernizálása lesz.

Az új vezető támaszkodhat a kulturális intézmények irányításában szerzett jelentős tapasztalatára: a versailles-i kastély előtt több párizsi múzeumot igazgatott, köztük a Petit Palais-t és az Orsay Múzeumot.

A Louvre helyzetéről Laurence des Cars lemondott igazgató már 2023-ban figyelmeztette mind a felügyeleti hatóságokat, mind a parlamenti képviselőket. A Louvre épületei aggasztóan elavultak voltak – írta 2025 januárjában Rachida Dati kulturális miniszternek küldött bizalmas feljegyzésben. „Ez a tisztánlátás időnként fájdalmas lehetett, de elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a Louvre-t az átalakulás útjára állítsuk. Lehet, hogy ma fizetem meg az árát” – mondta a Le Figaro című napilapnak adott interjújában kedden, röviddel a lemondása benyújtása után.

A kialakult válságból levont tanulságokat illetően Laurence des Cars elmondta: „Sokat tanultam ebben az időszakban, amely egyben a magány időszaka is volt. Megpróbáltam megvédeni az intézményt, küzdeni a félretájékoztatás és a pletykák ellen. A támadás intenzív volt. Én voltam az elnök; ott voltam, hogy a terhet magamra vállaljam” – fogalmazott.

Laurence des Cars-nak azt is be kellett ismernie, hogy csak a betörés után fedezte fel azt a jelentést, amely a koronaékszerek kiállítási helyszínéül szolgáló Apolló Galéria nem kielégítő biztosítására hívta fel a figyelmet. A kulturális minisztérium szerint Laurence des Cars távozása „lehetővé teszi a múzeum számára, hogy új fejezetet nyisson történetében”.

A Louvre korábbi elnökének ideje alatt nyílt meg a múzeum új bejárata a Saint-Germain-l’Auxerrois templommal szemben, hogy enyhítse a piramis alatti zsúfoltságot. Christophe Leribault-nak folytatnia kell azt a jelentős átépítési projektet, amely a Louvre új reneszánsza nevet viseli, és amelynek munkálatai becslések szerint körülbelül egymilliárd euróba kerülnek. Felelőssége lesz a nyugalom helyreállítása a lopás nyomaitól még mindig megrendült múzeumban, és a párbeszéd újraindítása a szakszervezetekkel és a személyzettel, akik december közepe óta folyamatosan sztrájkolnak és tüntetnek.

A romló munkakörülményeik és a társadalmi párbeszéd hiányát kifogásolva a munkavállalók határozatlan idejű sztrájkot indítottak, ami eddig négy alkalommal kényszerítette a múzeumot zárva tartásra, körülbelül kétmillió euró bevételkiesést okozva. „Szociális megnyugvásra van szükségünk” – mondta az AFP hírügynökségnek Valérie Baud, a CFDT szakszervezet louvre-beli delegáltja, kiemelve hogy a korábbi vezetéssel folytatott tárgyalások zsákutcába jutottak.

Christophe Leribault-nak új kapcsolatot kell kialakítania a kulturális minisztériummal is, amely bár képviselteti magát a múzeum igazgatótanácsában, nem gyakorolta teljes mértékben felügyeleti szerepét.

A 12. század végén épült Louvre-palotában évszázadokig a francia királyok éltek, mígnem XIV. Lajos Versailles-ba költözött,

és a palota 1793-ban a királyi művészeti gyűjtemény múzeumává vált. A Louvre 2024-ben 8,7 millió látogatót fogadott, 69 százalékuk külföldi volt.

Kiemelt kép: A párizsi Louvre múzeum hó borította piramisa 2026. január 7-én (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez)