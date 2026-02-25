Megnyílt a Planet Budapest Fenntarthatósági Expo

Megnyílt Közép-Európa egyik legjelentősebb fenntarthatósági eseménye, a Planet Budapest Fenntarthatósági Expo, amelyet már harmadik alkalommal szervezett meg a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány; Budapesten a Vasúttörténeti Parkban megtekinthető rendezvény több mint egy hónapon át várja az érdeklődőket.

Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke, az esemény fővédnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta, a fenntarthatóság sok tényezős fogalom, összetett tudomány, amelynek lényege, hogy a Föld erőforrásai végesek.

A Planet Budapest Fenntarthatósági Expo eseményével az M1 és a közmédia más csatornái is kiemelten foglalkoznak.

„Hiába hiszünk az emberi találékonyságban, hiába bízunk a technológia mindenhatóságában, hiába áltatjuk magunkat, hogy majd rá fogunk jönni, miként lehet a Földet kitágítani, növekedésre bírni, a fenntarthatóság annak felismerése, hogy ez nem fog sikerülni” – mondta a volt államfő. Ezért az emberi tudást, kreativitást az emberi jólét és a természet véges erőforrásai közötti egyensúly megteremtésére kell összpontosítani.

„Ebben maga a természet tanít bennünket, ami nem termel hulladékot, semmit nem hagy kárba veszni és képes a folytonos megújulásra”

– fogalmazott Áder János. Egyúttal rámutatott, „nem lehet más célunk, minthogy a humántőkét okosan befektetve a természeti tőkére vigyázva formáljuk a jövőt”.

Kiemelt kép: Áder János volt köztársasági elnök (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)