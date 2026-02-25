Megindult az olajszállítás Horvátországból Magyarország felé, de az orosz olaj továbbra sem érkezik

Megkezdődött a nyersolaj szállítása a horvát Omisalj terminálról a magyar finomítók felé, ám a szállítmány nem orosz eredetű. A Barátság kőolajvezeték újraindítása Ukrajnán keresztül tovább csúszik, ami továbbra is kihívások elé állítja a régió ellátásbiztonságát.

A horvát Janaf olajvezeték-üzemeltető szerdán közölte, hogy megkezdték a Mol-csoportnak szánt nyersolaj rakodását az Omisalj terminálon, és április elejéig további hét tartályhajó érkezését várják – írja az Index a hvg.hu cikke alapján. A vállalat hangsúlyozta, hogy a szállítmány nem orosz eredetű.

A Mol-csoport szerdán arról adott ki közleményt, hogy hosszú távú kapacitástesztek feltételeiben állapodtak meg a Janaf-fal az Adria-vezetéken. A próbákat nemzetközi, független megfigyelők bevonásával végzik, hogy felmérjék a rendszer csúcs- és folyamatos szállítási teljesítményét különböző évszakokban és időjárási viszonyok között.

A Mol szerint a megállapodás véget vethet a korábbi bizonytalanságoknak, amikor a vezeték éves kapacitása 11 és 15 millió tonna között mozgott, de valójában soha nem szállítottak 2 milliónál többet.

Az orosz olaj tranzitja körüli vita továbbra is fennáll: a Mol korábbi megkeresésére a Janaf időt kért az uniós szankciós jogszabályok értelmezésére, valamint engedélyeket kért a Moltól az egyes szállítmányokra, amit a magyar vállalat „életszerűtlennek” nevezett. A Mol továbbá jelezte, hogy a Janaf árképzése a régióban a monopolhelyzettel való visszaélés gyanúját vetheti fel, mivel a 100 kilométerre vetített díjak az európai átlag négyszer-ötszörösét teszik ki.

A Barátság kőolajvezeték helyzete viszont továbbra is bizonytalan.

Január vége óta nem érkezik orosz olaj Magyarországra és Szlovákiába, mivel a vezetéket Ukrajnában dróntámadás rongálta meg. A szállítás újraindítása többször csúszott, a magyar és szlovák kormány Ukrajnát teszi felelőssé a késlekedésért, míg az Európai Bizottság szerint a késés az orosz támadások következménye.

Magyarország a stratégiai olajkészletek felszabadításával biztosította, hogy az ellátás azonnali válság nélkül működjön, a jelenlegi készlet 96 napra elegendő. A régió ellátásbiztonságának megerősítéséhez mind az Adria-vezetékre, mind a Barátság kőolajvezetékre szükség van.

