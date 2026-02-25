Megállapodás született a Mol és a Janaf között az olajszállítási kapacitástesztek feltételeiről

A Mol és a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat megállapodott arról, hogy független megfigyelők részvételével megkezdik az Adria kőolajvezeték hosszú távú kapacitástesztjeit – közölte a Mol szerdán az MTI-vel.

A terheléses teszttel azt vizsgálják, hogy az infrastruktúra eltérő időjárási viszonyok között milyen szállítási teljesítményekre képes. A Mol üdvözli a tesztek megkezdését, mert így lezárható a vita a vezetékről. A horvát fél szerint az Adria olajvezeték éves kapacitása 11 és 15 millió tonna közötti, de 2 millió tonnánál többet soha nem szállított.

A Mol emellett állásfoglalást vár arról, hogy átengedik-e Magyarország felé a tenger felől érkező orosz kőolajat, mert a Janaf „még mindig nem reagált egyenesen”, helyette időt kért az erre vonatkozó uniós jogszabályt értelmezésére, amelyet egyébként ők maguk is megszavaztak – írták.

A Mol kifogásolja továbbá, hogy a horvát fél uniós és amerikai engedélyeket kér a szállításokhoz.

Álláspontjuk szerint ez az „indokolatlan bürokratikus akadály” ellehetetlenítené a folyamatos szállítást, és „teljesen életszerűtlen” is, mert nem lehet minden szállítmányra külön uniós és amerikai engedélyt kérni. Amennyiben egy kőolajszállító vállalat és annak szállítmánya nem szerepel a nyilvános szankciós listákon, akkor azt át kell engedni. Ez a nem szankcionált orosz kőolajszállítmányokra is vonatkozik, amennyiben a Barátság kőolajvezeték nem működik – tették hozzá.

A Mol fenntartja álláspontját, hogy 100 kilométerre vetítve az európai átlagár többszörösét (4-5-szörösét) kéri el a Janaf a szállításokért, ami kimerítheti a monopolhelyzettel való visszaélés gyanúját

– írták.

Hangsúlyozták: az ellátásbiztonságához két teljes értékű, kereskedelmileg is versenyképes útvonal kell, tehát az Adria kőolajvezetéknek „fel kell nőnie a feladathoz” és gondoskodni kell az Oroszországból induló vezeték működéséről is. A vállalatcsoport támogatja Ukrajna törekvéseit, hogy az Odessza-Brodi vezeték újraindítása összekapcsolja a Barátság vezetéket a Fekete-tengerrel, mert ez is erősítené a térség kőolaj-ellátásának biztonságát – olvasható a közleményben.

