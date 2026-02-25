Még a mai napon dönthet a magyar kormány, hogy mely kritikus létesítményekhez rendelik ki a katonaságot

Orbán Viktor szerdai bejelentése nyomán hamarosan összeül a Magyar Honvédség koordinációs testülete, amely döntést hozhat a fokozott védelmet igénylő energetikai létesítményekről – erről ír az Index. A miniszterelnök szerdán rendelte el az energetikai létesítmények katonai és rendőri védelmét, mivel titkosszolgálati jelentések alapján „Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében”.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács szerdai ülése után elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. A kormányfő tájékoztatása szerint „Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében”.

„Ezért elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését!”

– jelentette ki Orbán Viktor. Elmondása alapján a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket telepítenek, a rendőrség pedig a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd.

Ezenfelül Orbán Viktor a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye feletti légtérben drónrepülési tilalmat rendelt el.

Az Index azóta úgy értesült, hogy a miniszterelnök utasításainak konkrét végrehajtásról egy ma délután összeülő koordinációs testület dönt, amely a Koordinációs Testület a Védelem Érdekében nevet viselheti. A portál szerint

a Koordinációs Testület a Védelem Érdekében vezetésére Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert kérik fel.

Mivel Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítást – amelyet bevallottan a 2026-os országgyűlési választásokba való beavatkozás szándékával lépett meg –, Magyarország válaszul leállította az Ukrajnába történő dízelellátást. Ezenfelül – ahogy erről előzőleg a hirado.hu is beszámolt – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter leszögezte:

Magyarország addig nem támogat újabb, Ukrajnával kapcsolatos európai uniós döntéseket, amíg nem áll helyre a kőolajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába a Barátság vezetéken.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Budapest és Pozsony energiaellátásának biztonsága nem lehet politikai viták tárgya. Az Európai Tanács elnöke, António Costa arra kérte a magyar kormányt, hogy járjon el a december 18-i közös döntésünkkel összhangban, és oldja fel a 90 milliárd eurós Ukrajnát támogató hitel végrehajtásának blokkolását. Orbán Viktor válaszlevelében kifejtette:

„Ukrajna energia-vészhelyzetet teremt Magyarországon, és ön azt kéri tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna. Ez nem lehetséges”

– írta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint Ukrajna célja, hogy a választások előtt üzemanyaghiány alakuljon ki Magyarországon.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)